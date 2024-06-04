Arizona llevará a las urnas en noviembre una legislación que hace un delito estatal cruzar ilegalmente su frontera con México

Video ¿Quiénes se verán afectados por la nueva orden ejecutiva migratoria de Biden? Un abogado explica

El Congreso estatal de Arizona, controlado por los republicanos, dio este martes su aprobación final a una propuesta de ley convierte en delito estatal la entrada de no ciudadanos a través de México por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada, pero que debe ser sufragada por una mayoría en las elecciones del 5 de noviembre.

La votación se produjo mientras el presidente Joe Biden presentó planes el martes para restringir el número de migrantes que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, y señaló: “Esta acción ayudará a ganar control de nuestra frontera, restaurar el orden en el proceso”.

La propuesta aprobada en una votación de 31 a favor, 29 en contra por la Cámara de Representantes del estado, permitiría que la policía estatal y local arreste a las personas que cruzan la frontera sin permiso y autorizaría a los jueces estatales a ordenar que las personas declaradas culpables por ese delito sean devueltas a su país de origen.

Los defensores del proyecto de ley dijeron que era necesario para garantizar la seguridad a lo largo de la frontera sur del estado, y que los votantes de Arizona deberían tener la oportunidad de decidir el tema por sí mismos.

“Necesitamos este proyecto de ley y debemos actuar sobre él”, dijo el representante estatal John Gillette, un republicano.

Los opositores señalaron que el proyecto de ley era inconstitucional y dijeron que llevaría a que se produjeran incidentes de discriminación racial, separaría a los niños de sus padres y crearía varios millones de dólares en costos adicionales de vigilancia policial que el estado difícilmente puede permitirse.

“No es una solución. Es política de año electoral”, aseveró la representante Mariana Sandoval, que es demócrata.

Similitudes entre la propuesta de Arizona y la ley antiimigrante en Texas

La propuesta es similar a una ley de Texas, que fue suspendida por una corte federal de apelaciones mientras es impugnada.

En febrero, varios legisladores presentaron un proyecto de ley contra los migrantes que cruzaban por Arizona.

A pesar de que el ingreso fuera de los puertos de entrada es una infracción federal, la propuesta de ley SB1231 convertiría esta acción en un delito estatal, otorgando a agentes estatales y locales la autoridad para arrestar a personas en la frontera, una tarea que competencia exclusiva de las autoridades federales.

La propuesta legislativa también criminalizaría el reingreso al país de aquellos a quienes se les ha negado la admisión o si ya han sido excluidos, deportados o expulsados de EEUU anteriormente. Esta decisión la tomaría un juez estatal, no uno del sistema migratorio federal.

La medida también proporcionaría inmunidad civil a agentes locales por daños derivados de acciones tomadas durante su cumplimiento y también incluye derecho a indemnización en caso de sufrir daños durante su aplicación.

Aunque la ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de migrantes a Estados Unidos, los defensores de la medida afirman que es necesaria porque el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para evitar que las personas crucen ilegalmente por la vasta y porosa frontera entre Arizona y México.

