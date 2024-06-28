Mueren tres migrantes en la frontera entre México y Arizona bajo temperaturas de más de 110ºF

Video Cruzó el desierto con su abuela y entró a EEUU indocumentado; hoy es abogado de inmigración

Tres inmigrantes mexicanos murieron en el desierto de Sonora en Arizona, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, entre temperaturas superiores a los 110 grados Fahrenheit en esta zona.

La Patrulla Fronteriza de EEUU informó este viernes que los cuerpos de dos hombres, de 44 y 18 años, y una mujer de 17 fueron encontrados en el desierto durante la madrugada del miércoles en una zona llamada Sheep Mountain, un área remota de entrenamiento militar en el suroeste del estado de Arizona.

Su búsqueda por tierra y aire se inició cuando fue activada una de las balizas para migrantes dispuestas en la zona para pedir ayuda a los agentes y que permite su localización.

Una cuarta persona que viajaba con el grupo fue encontrada con vida. Los tres cuerpos fueron llevados a la oficina forense y se notificó de lo ocurrido al Consulado de México.

Migrar entre temperaturas récord

Las altas temperaturas de esta semana en los desiertos inferiores de Arizona y en Phoenix han oscilado entre 110 y 115 grados Fahrenheit (43 a 46ºC), mientras la región se sofoca debido a una alerta de calor excesivo que se extiende hasta el Bajo Valle de Colorado y el sureste de California.

En Las Vegas, donde este viernes se esperaba que la máxima alcanzara los 103ºF, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que se esperan temperaturas más altas de lo normal durante la próxima semana debido a una cresta de alta presión sobre el oeste de EEUU.

Este tipo de temperaturas pueden convertirse en un serio peligro para las personas que están al aire libre durante horas al sol.

"El terreno a lo largo de la frontera es extremo, el calor del verano es severo y las áreas remotas a donde los traficantes traen inmigrantes son implacables", dijo el agente jefe adjunto de la Patrulla Fronteriza de Tucson, Justin De La Torre.

"Demasiadas personas que tomaron la decisión de poner sus vidas en manos de organizaciones criminales han muerto por deshidratación e insolación", agregó.

En el condado de Maricopa, en el que se encuentra la ciudad de Phoenix, se han reportado seis muertes relacionadas con el calor en lo que va de año.

En el condado de Pima, donde se encuentra Tucson, la oficina del médico forense confirmó ocho muertes relacionadas con el calor este año en dicho condado y varios pequeños condados rurales a los que también da servicio.

Los funcionarios de salud pública del condado de Maricopa confirmaron que el año pasado se registró la asombrosa cifra de 645 muertes relacionadas con el calor en una jurisdicción de aproximadamente 4,5 millones de personas, más del 50% más que en 2022.

