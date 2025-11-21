USCIS subirá algunas tarifas de sus servicios migratorios a partir de 2026: ¿qué trámites costarán más y desde cuándo estarán vigentes?

Video Nuevas medidas de USCIS intensifican la revisión de procesos migratorios: Abogado explica

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció un aumento a ciertas tasas para trámites migratorios y que comenzarán a aplicarse a inicios de 2026.

Según el anuncio publicado en el Registro Federal, los incrementos se hicieron reflejando la inflación registrada entre julio de 2024 y julio de 2025.

PUBLICIDAD

Las nuevas tarifas ajustadas por inflación entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

Si envía una solicitud para algunas de las categorías con incremento de precio con fecha de matasellos al 1 de enero de 2026, deberás incluir la nueva tarifa correspondiente a la prestación específica que solicite.

Las tarifas que se incrementan son las siguientes:

La tasa anual por aplicación de asilo subió de 100 a 102 dólares, aunque el USCIS avisa que actualmente ese cobro está suspendido por una decisión judicial en trámite.

El formulario I-765, de solicitud de autorización de empleo: documento de autorización de empleo (EAD) para solicitantes de asilo iniciales, aumenta de 550 a 560 dólares.

El formulario I-765, de solicitud de autorización de empleo: documento de autorización de empleo (EAD) para beneficiarios de 'parole', aumenta de 550 a 560 dólares.

El formulario I-765, de solicitud de autorización de empleo: renovación o prórroga del parole (EAD), aumenta de 275 a 280 dólares.

El formulario I-765, de solicitud de autorización de empleo: estatus de protección temporal (TPS) inicial, aumenta de 550 a 560 dólares.

El formulario I-765, de solicitud de autorización de empleo: estatus de protección temporal (TPS) renovación o extensión, aumenta de 275 a 280 dólares.

El formulario I-131, Parte 9: Solicitud de EAD tras la autorización de un nuevo período de parole (renovación del parole), aumenta de 275 a 280 dólares.

PUBLICIDAD

El formulario I-821, solicitud de TPS, aumenta de 500 a 510 dólares.

El USCIS informa que las tasas que no se incrementarán por este aviso del Registro Federal se enumeran a continuación, y aclara que "en el futuro, el Departamento de Seguridad Nacional publicará un aviso en el Registro Federal con información sobre el ajuste por inflación de la tarifa de permiso de inmigración".

El formulario I-589, tasa de asilo (tasa inicial para extranjeros que presentan una solicitud de asilo), se mantiene en 100 dólares.

El formulario I-765, renovación o prórroga del EAD del solicitante de asilo, se mantiene en 275 dólares.

El formulario I-360, tarifa especial para inmigrantes menores de edad, se mantiene en 250 dólares.

Vea también: