Un trabajador agrícola en Texas murió de covid-19, ahora su familia e investigadores federales quieren respuestas

Nota del editor: algunos nombres en esta historia se han cambiado para proteger a los trabajadores agrícolas de posibles represalias.

El 30 de junio, Marco Antonio Galván Gómez salió de su casa en Guanajuato, México, en un viaje de 1,200 millas hasta una extensa granja de papas en el Panhandle de Texas. El sostén de su familia, Galván, siempre de trato fácil y atlético, no se dejó intimidar por el trabajo agotador y los meses fuera de casa. La mujer de 48 años se perdió los cumpleaños, los partidos de fútbol y las comidas caseras, pero los salarios comparativamente altos de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos hicieron que todo valiera la pena. Y al final de cada temporada, siempre volvía con su esposa e hija.

Sin embargo, solo regresaron sus cenizas.

Galván fue uno de los cientos de trabajadores agrícolas mexicanos que hicieron el viaje anual a Dalhart, un pequeño pueblo de 8,300 habitantes ubicado en el extremo noroeste de Texas. Entre la frontera de los condados de Dallam y Hartley, la ciudad conservadora, predominantemente blanca, es un centro de la bulliciosa industria agrícola del Panhandle, que comprende granjas, lecherías, corrales de engorda y mataderos. Dalhart vive y muere por el éxito de la industria, que también depende de trabajadores agrícolas como Galván.

Larsen Farms, donde trabajaba Galván, es uno de los mayores productores de papa del país con operaciones en al menos cuatro estados. Las papas Larsen se distribuyen en todo el país a marcas y minoristas como Green Giant, Whole Foods y Wendy's.

Durante ocho años, Galván llegó a Larsen Farms con una visa H-2A, parte de un programa federal que permite a los extranjeros trabajar en Estados Unidos con contratos temporales. Este año, eso significó viajar en medio de una pandemia que ya había golpeado con especial fuerza al Panhandle rural.

Los casos de covid-19 aumentaron esta primavera en Amarillo, a unas 80 millas al sur de Dalhart, en gran parte debido a brotes en plantas empacadoras de carne regionales. Justo al este de Hartley, el condado de Moore, hogar de un matadero de JBS, tuvo la tasa de infección per cápita más alta de Texas durante meses.

Hasta el miércoles, ha habido un total de 352 casos y nueve muertes en los condados de Dallam y Hartley. Aproximadamente 30 casos de covid-19 han sido reportados por Larsen, según el equipo de respuesta de covid-19 del Departamento de Servicios de Salud del Estado. Al menos 28 personas que trabajaban en granjas cercanas también dieron positivo.

Trabajos "esenciales"

El nuevo coronavirus cerró negocios en Panhandle y en todo el país durante meses, pero el gobierno federal consideró que Galván y sus compañeros de trabajo eran "esenciales". Como resultado, soportaron condiciones de trabajo peligrosas, incluido el contacto cercano con otros trabajadores que aumentaron su riesgo de infección, sin equipo de protección adecuado u otras precauciones de seguridad, dicen dos personas entrevistadas para este artículo.



Larsen Farms no respondió a preguntas detalladas sobre esas acusaciones y otras sobre las condiciones de trabajo en la granja.

A los defensores de los trabajadores agrícolas les preocupa que la pandemia agrave los riesgos de salud y seguridad existentes asociados con viviendas superpobladas y transporte compartido, lo que aumenta el riesgo de infección y propagación comunitaria.



Un brote entre trabajadores agrícolas enfermó a 14 y mató a uno de ellos en el condado de Santa Bárbara, California, este verano. Una pequeña comunidad compuesta principalmente de trabajadores agrícolas en los ricos campos de tomates del sur de Florida ha sufrido 49 muertes relacionadas con covid-19. Un análisis realizado por la Food and Environment Reporting Network estima 6,830 casos de coronavirus entre trabajadores agrícolas en 17 estados, aunque esa cifra probablemente no se haya contado debido a la escasez de informes y pruebas.

Los trabajadores H-2A

Larsen Farms emplea a más de 400 personas y recluta anualmente aproximadamente 100 trabajadores H-2A que viven en una constelación de dieciséis remolques y pequeñas casas apodados La Academia, una referencia a un popular programa de televisión mexicano de telerrealidad estilo 'Gran Hermano'.

Hasta 11 trabajadores H-2A están certificados para compartir un remolque, indican los documentos del Departamento de Trabajo de EEUU durante la temporada de cosecha, los trabajadores adicionales comparten habitaciones de motel en todo Dalhart.

En todo el país, los trabajadores H-2A viven en viviendas aisladas controladas por el empleador y dependen del transporte de su empleador para acceder a necesidades básicas como atención médica y alimentos. Las largas horas, con solo los domingos libres, dificultan el acceso a los servicios durante el horario comercial normal. Ni los federales ni los funcionarios estatales han hecho mucho para proteger a los trabajadores agrícolas antes de que llegara el virus o cuando covid-19 arrasó las comunidades rurales con recursos limitados. ¿Cuántos tienen que morir antes que ellos?

Galván llegó a la finca de 45,000 acres el 2 de julio. Aunque fue contratado como camionero, Galván recibió instrucciones de trabajar en la bodega, el almacén donde se almacenan las papas, dice su familia. Según César Nuero, un ex empleado de Larsen, y otros, los almacenes eran famosos por sus temperaturas, apodados helados o "congeladores", e infestados de alimañas. "No tenía miedo de los ratones, tenía miedo de las serpientes", dice Nuero. “Fue tan asqueroso. Me refiero a que [las patatas] se limpiaron, pero tuvimos que pasar por toda esa basura ".

Allí, Galván trabajó desde el amanecer hasta el atardecer, sin almuerzo ni pausas para ir al baño, con solo unas pocas horas de sueño cada noche, dice Silvia García Rodríguez, esposa de Galván. García dice que algunos de los compañeros de trabajo de su esposo en la bodega estaban infectados con covid-19; A Galván le preocupaba que lo atrapara.

La muerte de Galván

Después de 10 días de trabajar en el almacén, Galván le dijo a su esposa el 12 de julio que se sentía mal y que se había derrumbado en Larsen Farms. Informó que tenía síntomas comunes de covid-19: fiebre, dolores corporales, dolor de garganta. Al día siguiente, postrado en cama, le dijo a García que no podía ir a trabajar.

Regresó a trabajar al día siguiente. Galván fue trasladado de la bodega a los campos de patatas, donde le dijeron que cavara. La temperatura máxima ese día fue de 101 grados. García, hablando por teléfono a través de un intérprete, recuerda la exasperación de su esposo por el calor y el trabajo duro cuando ella le habló ese día, junto con su temor de que perdería su trabajo si no trabajaba.

Preocupada por que su esposo no recibiera la atención médica adecuada en Texas, Silvia lo instó a pedir permiso para regresar a casa. Según Carlos Apraiz, un compañero de trabajo que acompañó a Galván a la oficina de la finca, les dijeron que "nadie tenía permiso para irse".

Galván consiguió que lo llevaran a una clínica local después de su turno, pero era demasiado tarde para las pruebas ese día, dice García. Regresó a la granja con Tylenol y una jarra de té y se le ordenó que lo pusieran en cuarentena con otros dos empleados en un remolque. Galván dio positivo por Covid-19 en la Clínica de Medicina Familiar de Dalhart al día siguiente.

Durante cinco días, Galván dependió de sus colegas para obtener alimentos y medicamentos de venta libre mientras estaba en cuarentena. No recibió tratamiento médico ni seguimiento de los funcionarios de salud locales, dijo García al Observer. Ella hablaba con él a diario, notando sus síntomas: fiebre, dolores corporales, dolor de garganta, dificultad para respirar. Pronto perdió el apetito y no pudo dormir.

"Estaba muy preocupado. No sonaba nada bien ”, dice García. Ella le dijo a su esposo que le hiciera saber a un supervisor lo enfermo que estaba. "No vale la pena", respondió. “Déjame decirte que será en vano. No me dan una pastilla ni nada ". Cinco días después de su cuarentena, el 19 de julio, Galván apenas podía respirar o hablar cuando García llamó, pero su voz lo consoló. “Háblame, háblame”, dijo. "Necesito escucharte porque me da fuerzas para seguir luchando contra todo lo que estoy sufriendo aquí".

Fue la última vez que García habló con su esposo. Murió la mañana del 20 de julio.

Larsen Farms ya era un lugar difícil para trabajar antes de la pandemia, dijeron siete trabajadores y sus familias al Observer. Cesar Nuero, el ex trabajador de Larsen Farms, dice que él y sus primos fueron acosados e intimidados de forma rutinaria por los supervisores y finalmente despedidos por quejarse. Todavía recuerda a un niño que trabajaba en Larsen y que no recibió atención médica después de una lesión relacionada con el trabajo hasta que intervino César. "No volverás el año que viene" era una amenaza común utilizada por los supervisores para mantener a los empleados en silencio, dice.

Rose Gaines, una ciudadana estadounidense previamente entrevistada por la revista, dice que una vez aceptó un trabajo en Larsen Farms clasificando papas, pero dice que solo duró unas horas antes de renunciar porque los gerentes le imploraron incansablemente a ella y a otros trabajadores que trabajaran cada vez más rápido.

Gaines todavía tiene amigos que trabajaban allí, que se quejan de los horarios en constante cambio y la falta de descansos. Otros exempleados de siete años compartieron experiencias similares, incluido el robo de salarios y las represalias. En 2015, Texas RioGrande Legal Aid representó a los empleados de Larsen Farms en una demanda federal contra la granja. El caso se resolvió en 2016.





Arresto por contratación ilegal

El 21 de julio, un exsupervisor de Larsen Farms fue arrestado por cargos federales relacionados con violaciones laborales mientras trabajaba en la empresa. José Ramón Huaracha Escamilla, hermano del administrador de la finca, está acusado de participar en un esquema de pago en el que cobraba a los trabajadores H-2A tarifas de contratación ilegal de hasta 1,500 dólares por un trabajo.

El arresto se realizó después de que el Departamento de Trabajo abriera una investigación sobre las denuncias de tráfico laboral en la granja. García dice que su esposo nunca pagó tarifas de contratación para trabajar en Larsen, pero la familia estaba al tanto de la situación. Aunque la empresa no respondió a las preguntas de Observer sobre las acusaciones, Blaine Larsen le dijo a Univision que estaba "impactado" por ellas. Larsen dijo que demandaría a Huaracha si las acusaciones resultaban ciertas.

Independientemente, la actitud aparentemente insensible que Larsen Farms toma hacia sus trabajadores ocupó el centro del escenario después de la muerte de Galván.

Poco después de su muerte, García le preguntó a un supervisor de Larsen sobre el seguro de compensación laboral de su esposo que figura en su contrato. (Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los empleadores H-2A están obligados a proporcionar compensación laboral). Dice que el supervisor le dijo que el plan de seguro no pagaba en casos de muerte por coronavirus y solo era válido para un accidente en el trabajo o si necesitaba un médico. Pero durante días Galván había estado enfermo sin atención médica, en cuarentena en la propiedad de la empresa. "¿Por qué no usaron su seguro para tratamiento médico?" le preguntó al supervisor.

Para colmo de males, el gerente de la oficina de Larsen Farms le dijo a la familia de Galván que el costo de devolver sus restos sería de 2,500 dólares a cargo de la familia. En solidaridad, los compañeros de trabajo de Galván comenzaron un Go Fund Me para recaudar fondos. “Podría haber sido cualquiera de nosotros”, dice Apraiz, compañero de trabajo y amigo de Galván desde hace mucho tiempo. El 30 de julio, la sobrina de Galván recibió un correo electrónico de Larsen Farms que la empresa, sin explicación, estaba cubriendo los gastos.

Un portavoz de Larsen Farms expresó dudas de que la muerte de Galván estuviera relacionada con covid-19, a pesar de que el distrito hospitalario del condado lo reportó como una muerte de covid-19 el 21 de julio. El portavoz dijo que Galván murió de un ataque cardíaco, lo que sugiere que los funcionarios de salud atribuyeron erróneamente la muerte al virus. Si bien la causa inmediata de la muerte fue un ataque cardíaco, las causas subyacentes fueron dificultad respiratoria, posible coágulo de sangre y covid-19, según su certificado de defunción.

Algunos trabajadores de Larsen regresaron a sus hogares después de la muerte de Galván, temiendo encontrarse con un destino similar. “Trabajé con él en los campos ese día y luego murió”, dice Carlos Apraiz, quien dio positivo por covid-19 y fue puesto en cuarentena, pero regresó a México para recibir atención médica.

Mas infectados

Los trabajadores actuales y anteriores dicen que al menos 36 trabajadores de sus estados de Guanajuato y Sinaloa, México, fueron puestos en cuarentena después de dar positivo. Es posible que haya más infectados, pero algunos trabajadores no mencionaron síntomas para evitar ser "encerrados" en cuarentena. Y los números de casos en Larsen pueden estar por debajo del recuento, ya que, según se informa, la compañía no ha ofrecido pruebas a todos los empleados.

Beth Moore, juez de paz del condado de Hartley, confirmó que al menos otro empleado de Larsen, junto con su esposa que no trabajaba en la granja, murió de covid-19 en la primavera, antes de Galván.

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de EEUU (OSHA) inició una investigación sobre la muerte el 7 de agosto, pero solo después de ser contactada por el Observador para esta historia. La agencia aparentemente no estaba al tanto de la muerte, a pesar de que los empleadores deben reportar una muerte dentro de las ocho horas. Un empleado de Larsen le dijo a The Texas Observer que fue despedido por hablar con los investigadores de OSHA.

Sin un proceso claro para las pruebas in situ, a los defensores de los trabajadores agrícolas les preocupa que esta sea la punta del iceberg a medida que se acerca la temporada de cosecha. El 7 de agosto, Every Texan, un grupo de defensa de Austin, envió un correo electrónico a los legisladores de Texas, al gobernador Greg Abbott, al Departamento de Manejo de Emergencias de Texas y al Departamento de Servicios de Salud del Estado instándolos a realizar pruebas en el lugar en Larsen.

Solo la oficina del representante estatal John Smithee, un republicano de Amarillo, respondió, diciendo que no había mucho que pudieran hacer al respecto, según Anne Dunkelberg, directora asociada de Every Texan.

Dunkelberg dice que los trabajadores agrícolas merecen tanta atención como los trabajadores de las plantas empacadoras de carne u hospitales. “Esta pandemia está arrojando luz y profundizando el horror de muchos de los modelos comerciales de los que dependen los productos estadounidenses”, dice. "El precio de conseguir patatas fritas baratas son las granjas que tienen prácticas comerciales como esta". En un correo electrónico, un portavoz de DSHS dijo que la autoridad de salud local está investigando el brote en Larsen Farms y está realizando un rastreo de contactos. No se han identificado nuevos casos en más de un mes.

Las cenizas

Un mes después de su muerte, las cenizas de Galván fueron devueltas a casa. Su esposa finalmente sintió en carne propia la muerte cuando las recibió en el aeropuerto el 18 de agosto. “Murió de manera tan dolorosa y yo llevo este dolor”, dice ella. "Tuve que aceptar la realidad, pero también me dio una sensación de cierre".

García ahora espera que la investigación federal y la atención pública sobre la muerte de Galván conduzcan a pruebas de covid-19 generalizadas en Larsen Farms. La familia ha contratado a Texas RioGrande Legal Aid para representarlos. “No tuve la oportunidad de atender a mi esposo como me hubiera gustado”, dice García. “Hoy tengo la oportunidad de luchar por la justicia y que la gente que está ahí tenga un trabajo digno. Un trabajo en el que estén bien; son felices; tratados de una manera humana y justa". Algo que su esposo no experimentó, dice.

En septiembre, se esperan la llegada de más trabajadores a Larsen Farms.

Este artículo fue publicado originalmente por The Texas Observer.