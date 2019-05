Un niño enjaulado delante del Capitolio les recuerda a los congresistas que aún hay familias separadas

WASHINGTON, DC.- La escena más representativa de la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera nunca estuvo tan cerca del centro del poder político de Estados Unidos. Este martes, con motivo del primer aniversario del anuncio de la 'tolerancia cero' por parte del ex fiscal general Jeff Sessions, la organización Families Belong Together montó una instalación delante del Capitolio para recordar a los legisladores uno de los episodios más duros de las políticas migratorias de Donald Trump.

Para crear la instalación, la artista asegura que se inspiró en la frase 'Trataron de enterrarnos pero no sabían que éramos semillas'. Por eso, en la jaula que alberga al niño y en el suelo por donde camina la madre colocó cerca de 3,000 flores para simbolizar a las familias separadas como semillas que florecieron.

La activista también colocó decenas de zapatos infantiles que representan a los niños que fueron separados y que aún no se han reunido con sus papás. Además, la instalación tiene unas pasarelas hechas con las cobijas plateadas que dan a los migrantes para protegerse del frío en los centros de procesamiento una vez que son detenidos por la Patrulla Fronteriza.

Políticos y estudiantes visitan la instalación

La organización que promueve la instalación, Families Belong Together, promete no descansar hasta que la práctica se detenga y los padres separados en la frontera vuelvan a ver a sus hijos.

"Estamos al frente del capitolio para demostrar que el público estadounidense no permitirá que el presidente Trump convierta a niños en huérfanos por su cruel agenda político", dijo en un comunicado Jess Morales Rocketto, presidenta de Families Belong Together.

"Esa es la función de arte: crear compasión. Yo soy activista y artista. Uso el arte para contar las historias que pienso que puede inspirar la compasión en la gente. No podemos estar tan divididos y no deberíamos estar tan divididos. Los niños no deberían estar separados de sus papás y creo que la mayoría de la gente de este país piensa eso", afirma.