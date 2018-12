Trump se jacta de que la caravana fue detenida, pero por el Río Grande y el Paso entró el equivalente a seis de igual tamaño

En la madrugada de este martes 11 de diciembre el presidente Donald Trump escribió una seguidilla de tuits sobre seguridad fronteriza, asegurando que a pesar de las enormes caravanas que llegaron en días pasados a la frontera sur de Estados Unidos, sus integrantes no pudieron entrar gracias al refuerzo de la seguridad en la frontera, especialmente la presencia militar en la zona.

Los migrantes “están ahora en México o de regreso a sus países de origen… ICE, la Patrulla Fronteriza y nuestros militares han hecho un trabajo fantástico asegurando nuestra frontera suroeste”, aseguró en uno de los tuits. Todo para concluir que “un gran muro sería, sin embargo, una solución mucho más fácil y más barata”, pero que “los demócratas… por razones estrictamente políticas y porque han sido empujados tan a la izquierda, no quieren una frontera segura”.

Lo que no dijo Trump en ninguno de sus tuits es que mientras sus agentes repelían con bombas lacrimógenas a un grupo relativamente reducido de migrantes que intentaron llegar por la fuerza a la garita fronteriza en el área de San Ysidro, en el Valle del Río Grande y en los alrededores de El Paso decenas de miles de migrantes lograron su objetivo de ser aprehendidos por la Patrulla Fronteriza y ser sometidos, al menos, a una entrevista de miedo creíble para solicitar asilo en Estados Unidos.

En el Valle del Río Grande fueron detenidos en esos dos meses un total de 23,012 unidades familiares. En El Paso las aprehensiones llegaron a 11,617 unidades familiares. En el área de San Diego, en cambio, solo fueron aprehendidas 2,649. Una cosa es impedir la entrada al país de un grupo de migrantes cuyo objetivo ha sido públicamente revelado y en una zona urbana densamente poblada, que a miles de migrantes que llegan dispersos a una frontera porosa, cruzada por un río que dificulta no solo la construcción de un muro sino la ubicación misma de fuerzas de defensa como las desplegadas en San Diego y sus alrededores.



En otro de sus tuits mañaneros, Trump dijo que esperaba el resultado de una reunión que tendría al mediodía con Chuck Schumer y Nancy Pelosi. “En 2006, los demócratas votaron por un Muro, y tenían razón en hacerlo. Hoy, ya no quieren seguridad fronteriza. La combatirán a toda costa, y Nancy debe obtener votos para Presidente (Speaker of the House). Pero el muro se construirá”.