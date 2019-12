"Todas las muertes por influenza son prevenibles": médicos piden a CBP que les permitan vacunar a los inmigrantes detenidos

Las tres muertes de niños por influenza mientras estaban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza (CBP) eran prevenibles. Los médicos lo saben y por eso esta semana protestaron en la entrada de las oficinas de la agencia federal en San Ysidro, California, ofreciendo una solución a las autoridades: vacunar gratis a los migrantes detenidos para evitar que la enfermedad se propague y más personas fallezcan. La respuesta de CBP fue un 'no' rotundo.

"Nos arrestaron porque estábamos físicamente bloqueando una de las dos entradas a la oficina", cuenta a Univision Noticias el anestesiólogo de origen salvadoreño Mario Mendoza, también fundador de la ONG Life Undocumented. Él y cinco personas más —cuatro de ellos médicos— fueron esposados por la policía federal el martes mientras manifestaban acostados sobre el pavimento alrededor de una pancarta en la que se leía 'No más muertes por influenza'. Les pusieron una infracción: "Vamos a tener que presentarnos en corte. No sabemos ni cuánto vamos a tener que pagar, ni qué tipo de cargos nos van a poner".

Desde diciembre de 2018 hasta ahora han fallecido por influenza tres menores de edad —todos guatemaltecos— mientras estaban en custodia de la Patrulla Fronteriza, y la agencia lo reconoce. Jakeline Caal , de 7 años, murió el 8 de diciembre en un hospital de El Paso por deshidratación, un choque séptico, vómitos y fiebre, dos días después de su detención; Felipe Alonzo Gómez , de 8, falleció también en un hospital de Nuevo México el día de Navidad tras complicarse su estado de salud en cuestión de horas; y a Carlos Gregorio Hernández Vásquez , de 16, le recetaron un Tamiflu y a pesar del persistente malestar no fue trasladado a ningún centro de salud.

Un video al que tuvo acceso la web independiente ProPublica muestra las horas de agonía que sufrió el joven Her´nández Vásquez en una pequeña celda de un centro de detención de CBP ubicado en el sur de Texas. Una residente de enfermería le había diagnosticado influenza y notó que tenía 103 grados de temperatura. Ordenó que el joven fuera revisado nuevamente en las siguientes dos horas y llevado a la sala de emergencia si su condición empeoraba. Eso no pasó.



"Este muchacho murió deshidratado, con una temperatura de 103, que no es tan alta. Esa muerte era prevenible con acetaminofén, líquido y nutrición, y quizás no dejándolo ahí a la temperatura baja que estaba el centro de detención" , reclama Mendoza. "Todo eso es prevenible, especialmente en 2019, la gente no debería morir por infecciones como esa".