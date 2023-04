"Soy inocente, solo Dios sabe": la carta del venezolano acusado de iniciar el incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez

"Lo están limitando por algo. Por lo mismo creo que no le han dado la oportunidad de llamarnos. No sé qué le estarán haciendo, no sé cómo estará él de verdad. Una cosa es lo que digan personas y otra es lo que él realmente diga, escucharlo de su propia voz", reclama Daniela Catari en entrevista con Univision Noticias. "El abogado ya me había dicho que me iba a poder comunicar con mi hermano por llamadas y hasta el sol de hoy no he hablado con él por llamadas ni nada".