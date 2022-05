La falsa idea de "salvar a niños migrantes" del tráfico sexual moviliza a grupos a la frontera con México

“¡Hey, amigos! Ven pa’cá. ¿Anybody inglés?”, saluda a los adolescentes mezclando palabras en inglés y español. “No”, responde un menor. “¿Comiendo? ¿Are you hungry? (¿Tienes hambre?)”, les pregunta. “Sí”, le contestaron. “The casa aquí está bien. Come back. We eat, drink, pray, and then I’ll give you comiendo, cloths. I’ll give you a Bible (Vuelvan. Comeremos, beberemos, rezaremos y te daré comida, ropa y una Biblia)”, les promete. Pero algunos adolescentes se alejaron desconfiados.