Qué se sabe del polémico arresto de una jueza de Wisconsin a quien el FBI acusó de "obstruir" el arresto de un indocumentado

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) detuvo este viernes a la jueza Hannah Dugan, de Milwaukee, Wisconsin, tras acusarla de "obstruir" el arresto de un migrante, aunque no se conocen evidencias de esto.

El arresto fue dado a conocer por el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en X que luego borró.

"La jueza Dugan desvió intencionadamente a los agentes (de la policía de inmigración) del individuo que iba a ser arrestado (...) permitiendo que el individuo, un migrante ilegal, evadiera el arresto", dijo Patel.

"El FBI arrestó a la jueza Hannah Dugan de Milwaukee, Wisconsin, por cargos de obstrucción, después de pruebas de que (...) obstruyó una operación migratoria de arresto la semana pasada".

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó la detención de Dugan en una publicación en X.

Precisó que el migrante fue finalmente detenido tras una persecución a pie.

La jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee está acusada de conducir al migrante y a su abogado fuera de su sala de audiencias a través de la puerta del jurado la semana pasada tras enterarse de que las autoridades de inmigración buscaban arrestarlo.

Jueza detenida “lamenta y protesta” su arresto, dice su defensa legal

Dugan, elegida magistrada en 2016, compareció el viernes ante un juez estadounidense en el tribunal federal del centro de Milwaukee, donde no hizo comentarios públicamente, informó el Milwaukee Journal Sentinel.

Según el diario, su abogado Craig Mastantuono declaró al tribunal: "La jueza Dugan lamenta totalmente y protesta por su detención. No se hizo en interés de la seguridad pública".

El nombramiento de Patel como jefe del FBI por parte del presidente Donald Trump a principios de año se topó con una fuerte oposición de los demócratas, que temían que utilizara el FBI para "vengarse de sus enemigos políticos".

Varios jueces federales y estatales han suspendido algunas de las medidas adoptadas por Trump, en particular las relacionadas con su intento de ejercer poderes sin precedentes en la deportación de migrantes.

La administración de Trump se ha enfrentado a jueces federales, grupos de derechos y demócratas que dicen que ha pisoteado o ignorado derechos consagrados constitucionalmente al apresurarse a deportar a migrantes, a veces sin derecho a una audiencia.

"Te perseguiremos y encontraremos": fiscal general de Trump amaga con más arrestos a quien proteja inmigrantes indocumentados

Bondi dijo en una entrevista con la cadena Fox News que la detención de la jueza era un "mensaje muy contundente" contra quienes ayuden a inmigrantes indocumentados.

"Algunos de estos jueces creen que están por encima y más allá de la ley", dijo. “Si están albergando a un fugitivo, no nos importa quién seas. Si estás ayudando a ocultar a uno, si le estás dando armas a un pandillero, a cualquiera que esté ilegalmente en este país, te perseguiremos y te procesaremos. Te encontraremos”.

Siguiendo el guion de Trump, Bondi lanzó insultos a los jueces que han frenado las políticas del republicano contra los migrantes al llamarlos "trastornados".

"Lo que le ha pasado a nuestro poder judicial me supera", dijo Bondi en la entrevista.

Demócratas

condenan el arresto de la jueza Dugan y republicanos lo justifican

El congresista demócrata Darren Soto calificó la detención de Dugan de "cosas propias de un dictador de un país del tercer mundo".

"Cada día están más desesperados", publicó en X.

La senadora demócrata Tammy Baldwin, que representa a Wisconsin, calificó el arresto de una jueza en funciones como un “movimiento gravemente serio y drástico” que “amenaza con violar” la separación de poderes entre las ramas ejecutiva y judicial.

“No se equivoquen, no tenemos reyes en este país y somos una democracia gobernada por leyes que todos deben cumplir”, dijo Baldwin en una declaración enviada por correo electrónico.

“Al atacar implacablemente el sistema judicial, desobedecer órdenes judiciales y arrestar a una jueza en funciones, este presidente pone en riesgo los valores democráticos básicos que los habitantes de Wisconsin aprecian”.

En una declaración sobre el arresto, el gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, acusó al gobierno de Trump de usar repetidamente “una peligrosa retórica para atacar e intentar socavar nuestro poder judicial en todos los niveles”.

“Tengo un profundo respeto por el estado de derecho, el poder judicial de nuestra nación, la importancia de que los jueces tomen decisiones imparciales sin temor ni favoritismo, y los esfuerzos de las fuerzas del orden para responsabilizar a las personas si cometen un delito”, expresó Evers. “Seguiré confiando en nuestro sistema de justicia mientras esta situación se desarrolla en el tribunal de justicia”.

Varios republicanos, sin embargo, se apresuraron a salir en defensa de Patel.

"La corrupción y la determinación de estos jueces activistas antiestadounidenses de anteponer a los extranjeros ilegales a los ciudadanos estadounidenses es espantosa", estimó la congresista Diana Harshbarger.

El jueves, un exjuez de Nuevo México y su esposa fueron puestos bajo custodia después de que agentes federales allanaran su casa por albergar a un presunto migrante en situación irregular que se cree que es miembro de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, informaron medios estadounidenses.

Con información de The Associated Press y AFP.

