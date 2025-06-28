Cadena perpetua a dos traficantes por muerte de 53 migrantes asfixiados en un camión en San Antonio

Video Condenan a dos hombres por muerte de 53 inmigrantes en un tráiler en Texas: estas son las sentencias

Dos traficantes que fueron declarados culpables de cargos federales en relación con la muerte de 53 migrantes encontrados en la parte trasera de un camión sofocante en Texas en 2022 pasarán el resto de sus vidas en prisión tras ser sentenciados el viernes en el tercer aniversario de la tragedia.

Felipe Orduna-Torres y Armando Gonzales-Ortega fueron los primeros de varios acusados en ser sentenciados por lo que sigue siendo el intento de tráfico de personas más mortífero del país a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

Un jurado federal declaró a los hombres culpables en marzo por ser parte de una asociación delictuosa de tráfico de personas que resultó en muerte y lesiones. Fueron sentenciados por el juez federal de distrito Orlando Garcia en una audiencia en San Antonio.

Los fiscales describieron a Orduna-Torres, de 30 años, como el líder de la operación de tráfico dentro de Estados Unidos y fue sentenciado a cadena perpetua. Gonzales-Ortega, de 55 años, era su principal asistente y fue sentenciado a 83 años tras las rejas. El sistema penitenciario federal no tiene libertad condicional.

"Pasarán el restro de sus vidas en prisión", dice Pam Bondi sobre sentencia contra traficantes

“Estos criminales pasarán el resto de sus vidas en prisión debido a su cruel decisión de lucrar con el sufrimiento humano", señaló la secretaria de Justicia, Pam Bondi. "Las sentencias de hoy son un mensaje poderoso para los traficantes de personas en todas partes: no descansaremos hasta que estén tras las rejas”.

Los inmigrantes provenían de Guatemala, Honduras y México y habían pagado entre 12,000 y 15,000 dólares cada uno para ser introducidos de contrabando en Estados Unidos, según una acusación en el caso.

Habían llegado hasta la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, cuando fueron colocados en un tráiler cuyo sistema de aire acondicionado no servía para un viaje de tres horas a San Antonio.

A medida que la temperatura aumentaba dentro del camión, los que estaban dentro gritaban y golpeaban las paredes pidiendo ayuda o intentaban abrirse camino hacia afuera, dijeron los investigadores.

La mayoría finalmente se desmayó. Cuando el tráiler fue abierto en San Antonio, 48 personas ya estaban muertas. Otras 16 fueron llevadas a hospitales, donde cinco más murieron. Entre los muertos había seis niños y una embarazada.

El juez permitió que los familiares de las víctimas en México, Honduras y Guatemala vieran la audiencia de sentencia a través de una videollamada. Algunos proporcionaron declaraciones para ser leídas y el juez también leyó los nombres de los 53 que murieron.

Los investigadores dijeron que Orduna-Torres y Gonzales-Ortega trabajaron con operaciones de tráfico de personas en Guatemala, Honduras y México, y compartieron rutas, guías, casas de seguridad, camiones y tráileres. Orduna-Torres proporcionó la dirección en Laredo donde serían recogidos, y González-Ortega los encontró allí.

Los fiscales estimaron que el grupo introdujo de contrabando a más de 1.100 personas a través de la frontera entre noviembre de 2021 y junio de 2022, recaudando más de 13 millones de dólares.

Justin Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, advirtió que esas cifras son una advertencia para cualquiera que piense en pagar para ser introducido de contrabando en el país.

“Los cárteles no se preocupan por ti. No les importan tus esperanzas y sueños. No les importa tu deseo de una vida mejor", señaló Simmons. "Les importa el dinero”.

Cinco implicados más en el caso aún esperan sentencia

Otros cinco hombres se declararon culpables previamente de cargos graves en el caso de tráfico, incluido el conductor del camión Homero Zamorano Jr., quien fue encontrado escondido cerca del tráiler en unos arbustos. Zamorano enfrenta hasta cadena perpetua cuando sea sentenciado en diciembre.

Esos otros acusados están programados para ser sentenciados más tarde este año, y un sexto que fue arrestado en Guatemala el año pasado espera juicio.

El intento de tráfico de 2022 es el más mortífero entre las tragedias que han cobrado miles de vidas en las últimas décadas mientras las personas intentan cruzar la frontera de Estados Unidos desde México.

Diez inmigrantes murieron en 2017 después de quedar atrapados dentro de un camión estacionado en una tienda Walmart en San Antonio. En 2003, los cuerpos de 19 inmigrantes fueron encontrados en un camión sofocante al sureste de San Antonio.

