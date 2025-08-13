El pueblo de Tennessee que votó para convertir una antigua prisión en un centro de detención de ICE
La pequeña localidad de Mason, en Tennessee, aprobó convertir una antigua prisión en un centro de detención migratoria operado por CoreCivic, una de las empresas más grandes en su ramo en EEUU.
La pequeña población de Mason, en Tennessee, aprobó este martes en una votación de oficiales locales que la antigua Instalación de Detención del Oeste sea convertida en un centro de detención migratoria federal.
El nuevo reclusorio será operado por la compañía privada CoreCivic Inc, pese a las quejas de residentes locales y al menos una concejal del ayuntamiento.
La aprobación de la conversión de la prisión se hizo con acuerdos con ICE y CoreCivic, que era la misma operadora de la prisión que fue cerrada en 2021 durante la administración del demócrata Joe Biden, cuando se ordenó al Departamento de Justicia dejar de renovar contratos de operación con terceros privados.
Esta medida fue revertida por el presidente Donald Trump al asumir el poder en enero de este año.
El alcalde Eddie Noeman justificó la transformación señalando que ayudará a crear puestos de trabajo para Mason, un pueblo de apenas 1,300 habitantes a unas 40 millas al noreste de Memphis.
Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.
Noeman, un inmigrante de raíces egipcias, consideró el acuerdo como una situación "ganar-ganar", lo que fue criticado en la reunión pública.
La concejala Virgina Rivers dijo a AP antes del encuentro que aprobar los contratos convertiría a Mason en "cómplice del trato abusivo a los inmigrantes".
"Nosotros, como funcionarios electos, debemos considerar las consecuencias y el daño que esto causaría a nuestra comunidad local, a nuestros vecinos, a las escuelas de Tennessee y a muchas familias", dijo Rivers.
No se informó cuándo reabrirá la instalación de detención.
Con información de AP
Vea también: