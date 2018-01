¿Por qué la revisión en la Corte Suprema de un caso de 'cancelación de deportación' resulta clave para miles de inmigrantes?

La decisión anunciada el viernes por la Corte Suprema de Justicia de revisar la petición de 'cancelación de remoción' del indocumentado Wescley Fonseca Pereira resulta clave para miles de inmigrantes amenazados por la expulsión. Univision Noticias habló con abogados y te explicamos qué es la 'cancelación de deportación' y por qué es tan importante lo que digan los magistrados.

¿Qué es la cancelación de remoción?

La 'cancelación de remoción', también conocida como 'cancelación de deportación', es cuando un juez detiene la deportación de un inmigrante y le concede la residencia legal permanente al considerar que su expulsión significaría un sufrimiento excepcional, extremo e inusual, a un hijo, cónyuge o padre ciudadano o residente legal en Estados Unidos.



¿Qué requisitos exige la ley?

Además de demostrar que el hijo, cónyuge o padre ciudadano o residente legal en Estados Unidos sufrirá de manera excepcional, extrema e inusual, el inmigrante indocumentado que enfrenta un proceso de deportación debe probar que lleva al menos 10 años ininterrumpidos en el país, “no tiene antecedentes criminales y demuestra que es una persona ejemplar”, advierte Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego.







¿Cómo se demuestra el sufrimiento extremo?

Velásquez advierte que, en un elevado porcentaje "los inmigrantes tienen dificultades” para demostrarle al juez que el familiar inmediato ciudadano estadounidense o residente legal permanente “sufrirá de manera excepcional, extrema e inusual”.

Según explica, durante la o las audiencias, el inmigrante en proceso de deportación debe mostrar evidencias tales como certificados médicos, recetas de medicamentos (si el paciente está medicado), pruebas psicológicas, tratamientos a los que ha sido sometido el familiar y los recetados en el futuro, diagnósticos médicos. “No es nada fácil. Y no todos los jueces se rigen por un protocolo. Cada juez de inmigración usa su discrecionalidad para decidir de acuerdo con los méritos de cada caso”, indica.



“Más del 95% de los casos en los cuales se le pide al juez la cancelación de remoción se pierden”, incide Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix Arizona. “Para demostrar sufrimiento extremo”, agrega Hernández, “los estándares son muy elevados. En todas las deportaciones hay mucho sufrimiento, aquí debe ser todavía más grande”.

¿Por qué el caso llegó a la Corte Suprema?

En 2013 la policía de Martha´s Vineyard, Massachusetts, detuvo al inmigrante Wescley Fonseca Pereira, quien se convirtió en indocumentado tras vencer su visa en el año 2000, y lo entregó a las autoridades de inmigración.

Los abogados de Fonseca argumentaron que su expulsión del país causaba sufrimiento extremo a familiares inmediatos, y alegaron que, por vivir en Massachusetts, con la citación ante el juez por un caso de deportación, quedaba liberado de la espera de los 10 años de permanencia en Estados Unidos con buen carácter moral.

La Corte Suprema resolverá este conflicto, un caso que pudiera abrirle la puerta de la residencia legal permanente no solo a Fonseca, sino también a otros miles de casos similares a los de Fonseca en los otros tres estados además de Massachusetts.

¿Cuántos casos se aprueban por año?

Velásquez explica que la “cancelación de remoción” es una figura creada por el Congreso en los cambios a la Ley de Inmigración de 1996, y existe una cuota de 4,000 residencias legales permanentes (green card o tarjeta verde) por año”.



Reitera que entre los requisitos están demostrar 10 años de manera ininterrumpida en Estados Unidos, buen carácter moral, no haber cometido un crimen y demostrar que la deportación puede causar un sufrimiento excepcional, extremo e inusual a un cónyuge, hijo o padre estadounidense o residente legal.

“Debido a que la cuota es tan baja, considerando los miles de casos que se presentan cada año, los jueces han usado su autoridad para conceder discreciones procesales, sobre todo a aquellos que quizás no cumplan o demuestren suficientemente que sus expulsiones provocarán sufrimiento extremo, pero no constituyen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, agregó.

“El problema es que recientemente el fiscal general anunció que pondrá en la mira a unos 350,000 casos cerrados de deportación, donde los jueces consideraron que podían permanecer en el país, pero no les otorgaron la residencia, ya sea porque estimaron que no procedía la cancelación de remoción o ya no había visas de la cuota de 4,000 asignadas cada año”, indicó Velásquez.

“El futuro para todas estas personas es incierto. Por eso el fallo que emita la Corte Suprema es clave, porque decidirá el futuro de miles de inmigrantes”, añadió.

¿Un trasplante de corazón puede ser sufrimiento extremo?

Todo depende de las evidencias o pruebas que se entreguen al juez de inmigración durante la audiencia de deportación.



“No hay que olvidar que se trata de casos sumamente difíciles y extremadamente inusuales”, advierte Barrón. “Por ejemplo, yo considero que un niño necesita un trasplante de corazón y su padre debe estar junto a él, porque si lo deportan sufrirá e incluso su vida correría peligro. Pero el juez puede considerar que ese corazón también lo puede recibir en México, en El Salvador o en Colombia. No hay regla escrita, la decisión se basa en la discrecionalidad del juez”.



¿Cuánto emitirá un fallo la Corte Suprema?

Probablemente en el verano, durante el mes de junio. Pero antes, en el mes de abril, deberá convocar a una audiencia pública para que ambas partes, defensores y detractores de la medida, presenten sus argumentos orales.