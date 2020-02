“Por favor, déjennos entrar” a EEUU: una niña de 9 años describe la odisea de esperar por asilo en México

MATAMOROS, México.- "¿Por qué venimos huyendo de nuestro país? Ahí a los niños le venden cocaína (en la escuela) y hay que pagar un impuesto de guerra cada semana. Si no lo pagan, los van a matar". Este relato parece contado por uno de los adultos que esperan en México la resolución de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Pero lo cuenta una pequeña de 9 años llamada Génesis con palabras que evidencian el viacrucis que miles de centroamericanos soñaban con dejar atrás cuando huyeron de la violencia en sus países de origen.

"A veces me animo de estar aquí, pero a veces hay lluvia y calor, y los niños están sin estudiar. Hay niños que están enfermos y los papás no le pueden comprar medicina porque no están trabajando", cuenta la niña a Real America, un programa de Univision Noticias que explora el país a través de la inmigración, mientras recorre el lugar que se ha convertido en casa.