Del 'sueño americano' a un futuro europeo: 70 nicaragüenses llegan a España patrocinados por EEUU

El 'sueño americano' por un futuro en España: ese es el intercambio que hicieron 74 refugiados nicaragüenses que se embarcaron en el programa de 'Movilidad Segura' impulsado por el gobierno de Joe Biden para garantizar vías legales de migración a Estados Unidos, pero finalmente han recalado en el país europeo donde el gobierno de Pedro Sánchez y agencias humanitarias internacionales —como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)— garantizan un contrato de un año de trabajo a un miembro de cada una de las familias que han llegado.

Aterrizaron en suelo español el 12 de diciembre procedentes de Costa Rica, donde vivían tras abandonar Nicaragua. Lo hicieron amparadas por un acuerdo entre España, Estados Unidos y el país centroamericano para acoger a personas refugiadas, en este caso, de origen nicaragüense, según relata la organización Accem en un comunicado.

España y Canadá colaboran con la administración Biden en el programa Movilidad Segura para acoger pequeños cupos de refugiados o migrantes que han solicitado acceder de forma legal a Estados Unidos desde las oficinas abiertas por esta iniciativa en países latinoamericanos como Costa Rica, Colombia, Guatemala y Ecuador.

“Están encantados”, asegura Daniel Duque, portavoz de Accem, a Univision Noticias, sobre los refugiados que llegaron a España hace un mes. Su organización es la que está gestionando este programa, con el respaldo del gobierno de Pedro Sánchez y la Diputación de Valladolid. "Por lo que nos transmiten", añade, los refugiados nicaragüenses han mejorado "sus condiciones" en "todos los niveles" desde que aterrizaron en Europa.

Ubicados en un entorno rural

La llegada de estos refugiados forma parte de un programa de asilo y reasentamiento novedoso en España. El cupo gestionado por la organización Accem está formado por 74 nicaragüenses distribuidos en 27 familias. Uno de los factores originales de este programa, según el portavoz de Accem, consiste en que, por lo menos, a un miembro de cada núcleo familiar se le ha ofrecido un contrato para trabajar en una empresa del sector de placas fotovoltaicas.

El empleo y el reasentamiento de estas familias se realizará en un entorno rural. Esta es otra de las novedades, explica Duque.Los nicaragüenses han sido ubicados en una de las regiones que se conocen en el país como 'la España vaciada', debido a las elevadas tasas de emigración a las grandes ciudades que han registrado.

Valladolid se sitúa en Castilla y León, una de las 17 comunidades autónomas de España. Esta región ha perdido en los últimos diez años 130,000 habitantes, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística. Aún así, según los últimos registros disponibles, el censo se situó en 2022 en 2,383,703 habitantes, 8,120 más que un año antes, gracias a un aumento de los ciudadanos extranjeros.

“ Proyectos como este intentan conseguir demostrar que se puede vivir en el entorno rural y conseguir fijar población. Cada persona que se quede, cada vida nueva que se inicie aquí, es una ventaja y un valor añadido para la comunidad autónoma”, explica Duque.

De los 74 que han llegado en este primer cupo, una veintena se asentaron en un pueblo de 4,000 habitantes llamado Medina de Rioseco, según detalla a Univision Noticias el alcalde del municipio, David Esteban. En las primeras semanas, los beneficiarios fueron inscritos en cursos de formación y se alojaron en instalaciones costeadas por la administración española. El objetivo, indica Duque, es que cuando cobren su primer sueldo puedan empezar a buscar un alquiler en la zona.

Los refugiados que se han reasentado en España comenzaron sus gestiones de asilo con Estados Unidos. Es decir, tal y como señala el portavoz de Accem, fue la administración de Biden la que inició los trámites para que estos migrantes demandasen refugio. “Ellos decidieron voluntariamente y sabían exactamente lo que implicaba venir aquí”, indica Duque, que explica, a su vez, que fue en Costa Rica cuando se les planteó la alternativa de cambiar su destino final y volar a España.

Uno de los beneficiarios del programa relató a Euronews que las instituciones organizadoras del programa Movilidad Segura —Estados Unidos, ACNUR y la OIM— les expusieron que “había una propuesta para salir de Costa Rica con opción laboral”, pero no les detallaron más información. "El país era quien nos escogía a nosotros", reseñó. Univision Noticias ha intentado entrevistar a alguno de los beneficiarios de este proyecto, pero no ha sido posible porque las instituciones que lo promueven aseguran que la “exposición pública podría ponerles en riesgo”.

EEUU asegura que han partido a España 165 usuarios de Movilidad Segura

Tras un mes viviendo en la provincia de Valladolid, Duque cuenta que “lo que más ponen de manifiesto” los beneficiarios del programa es “la seguridad que sienten tanto ellos como los niños en su día a día”. Por su parte, el alcalde relata que los recién llegados están “muy integrados en el municipio”.

A pesar de que desde el ministerio español encargado de la migración sólo reconocen la llegada de alrededor de 70 refugiados amparados en el acuerdo firmado con la administración Biden, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguran a Univision Noticias que 165 personas ya han partido a España desde la oficina que tiene la iniciativa Movilidad Segura en Costa Rica. Y programan que llegarán un total de 285 refugiados.

Más allá de Costa Rica, el programa Movilidad Segura tiene oficinas en Colombia, Guatemala y Ecuador. Esta iniciativa busca ofrecer vías legales a los migrantes y refugiados cubanos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses, colombianos y guatemaltecos que anhelan llegar a Estados Unidos. Desde Washington apuestan por esta vía como una de las opciones de acceso para los demandantes de asilo, sin que sus vidas estén en peligro debido los riesgos que emprenden los migrantes que llegan de forma irregular a la frontera sur.

Según los últimos datos hechos públicos por el Departamento de Estado, a finales de octubre, 61,000 individuos presentaron una solicitud para el programa Movilidad Segura. De ellos, 4,800 fueron elegidos para un posible reasentamiento como refugiados en el país y se evaluaron las peticiones de 8,000 personas más para que accediesen por “otras vías legales”.

