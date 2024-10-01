En qué consisten las nuevas restricciones al asilo en la frontera del gobierno de Biden

Video Gobierno Biden ampliará las restricciones de asilo en la frontera: estas son las nuevas medidas

En un intento para mostrarle al electorado que está siendo estricto en la seguridad fronteriza, el Ejecutivo de Joe Biden anunció este lunes mayores restricciones para quienes pretenden pedir asilo ingresando a EEUU por su frontera sur.

Las nuevas medidas, que entran en vigor este mismo martes, endurecen las que entraron en vigor el pasado mes de junio y que contemplaban acelerar las deportaciones y suspender la tramitación de solicitudes de asilo cuando los cruces fronterizos superaban determinados niveles.

Pese a que tras su puesta en marcha se redujeron notablemente las detenciones de personas indocumentadas en la frontera, las autoridades estadounidenses decidieron dar un paso más y hacer más estrictos los requisitos.

Esto es lo que se sabe de las nuevas restricciones impuestas a las peticiones de asilo en EEUU.

¿Qué cambia con las nuevas restricciones al asilo en la frontera sur de EEUU?

En la actualidad, las autoridades podían restringir la tramitación de las peticiones de asilo cuando el número de detenciones de migrantes tratando de entrar al país sin una causa legal para permanecer ascendía a 2,500 en el lapso de una semana.

En ese momento, la frontera se mantendría bloqueada para estas personas hasta que la cifra de cruces irregulares bajara a un promedio de 1,500 al día durante una semana.

Bajo los cambios anunciados este lunes, sin embargo, este número de arrestos deberá mantenerse por un período de 28 días consecutivos, lo que dificultará que se pueda levantar el veto al asilo en vigor y que quienes ingresen al país por los cruces fronterizos oficiales puedan solicitar dicha protección.

Además, el gobierno contará ahora a todos los niños a la hora de formar esa cifra, pese a que la anterior normativa solo incluía a los menores provenientes de México.

¿Por qué el gobierno de EEUU endureció las restricciones al asilo en la frontera?

Las restricciones de junio, que solo estarían en vigor hasta que los cruces irregulares de migrantes fueran una media semanal por debajo de 1,500 diarios, realmente nunca se levantaron dado que la cifra no bajó de esa cifra desde entonces.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el promedio de siete días se mantiene actualmente en unos 1,800 arrestos por día, aproximadamente.

Además, desde que las restricciones al asilo entraron en vigor, las detenciones diarias disminuyeron más de un 50% y las expulsiones de migrantes en la frontera se dispararon.

Así, las autoridades deportan ahora a un 70% de todos los adultos y familias que son detenidos en la frontera, según indicó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que habló en una llamada con periodistas este lunes.

"Entre el 5 de junio y el 31 de agosto hemos casi triplicado el porcentaje de personas expulsadas (...) tras haber sido arrestadas por la Patrulla Fronteriza", agregó.

Por ello, surge la pregunta de por qué EEUU sintió la necesidad de endurecer aún más estas medidas. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que el gobierno espera así "reforzar la seguridad en la frontera y disuadir la migración irregular".

Un funcionario del gobierno dijo a la agencia AP que el lapso de días más largo era necesario a fin de garantizar que una disminución en la cantidad de migrantes era algo sostenible y no algo efímero.

¿Que reacciones hubo a las nuevas restricciones al asilo en la frontera de EEUU?

Con las cifras actuales en la frontera y las tendencias de movimientos de personas en la región es "difícil de imaginar" que las restricciones vayan a ser levantadas en el futuro próximo, señaló a la Agencia Efe Adam Isaacson, experto en política migratoria de la organización WOLA.

"Los números en la frontera siguen bajos, pero no se están disminuyendo más", aseguró.

La decisión del gobierno demócrata de modificar las restricciones demuestra un intento "desesperado" para "limitar el asilo, más que un esfuerzo por controlar la frontera", señaló al mismo medio Yael Schacher, directora para América de la organización Refugees International.

Que hayan decidido incluir a los menores de edad en el conteo de los cruces irregulares, alegó la experta, demuestra que quieren "inflar la cifra de detenciones" para limitar la entrada de migrantes y solicitantes de asilo.

Esta misma lectura hace la organización ACLU, que coincide en que añadir a los menores a la cifra de cruces "aumenta enormemente la probabilidad de que los números excedan el umbral" y que el acceso al asilo "permanezca suspendido", destacó en un comunicado.

¿Qué importancia tiene el tema migratorio en el marco de la campaña electoral?

El tema de la seguridad fronteriza y la inmigración no autorizada es considerada una debilidad para el gobierno de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia.

Por ello, el gobierno estadounidense ha endurecido su postura frente a la migración y ha destacado sus restricciones al asilo, defendiendo que han llevado a un descenso en la cantidad de migrantes que llegan a la frontera sur.



El candidato presidencial republicano Donald Trump ha arremetido continuamente contra el gobierno por la alta cantidad de migrantes, asegurando que la Casa Blanca y Harris no han hecho lo suficiente para restringir la inmigración y asegurar la frontera.

El pasado viernes, Harris visitó una región entre Arizona limítrofe con México en lo que supuso su primera visita a una zona fronteriza desde que fue nominada como candidata.

La vicepresidenta cerca del muro metálico que separa ambos países y pidió endurecer las medidas de asilo, al tiempo que solicitó mejorar las vías para que las personas puedan migrar legalmente a EEUU.

