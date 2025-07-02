La mujer apátrida que fue arrestada por ICE al regresar de su luna de miel y pasó 5 meses en cárceles migratorias

Video ¿Cuáles son los cinco estados que registran un aumento de detenciones de ICE? Esto dice un informe

Ward Sakeik, una mujer palestina de 22 años, y que vive en Estados Unidos desde que era una niña de 8 años de edad, fue liberada este martes tras pasar cinco meses en cárceles migratorias.

Agentes de ICE la detuvieron cuando volvía de su luna de miel en Islas Vírgenes, un territorio de EEUU, con su esposo, un ciudadano estadounidense.

La liberación de Sakeik ocurrió apenas un día después de que ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés), intentó deportarla por segunda vez, desde Texas, sin informarle a ella o sus abogados a dónde sería enviada y pese a tener una orden judicial federal que prohíbe su expulsión, de acuerdo con una publicación de su representante legal, Eric Lee, en redes sociales.

Según Lee, el 12 de junio Sakeik fue trasladada a la pista de despegue del aeropuerto Fort Worth Alliance, en Texas, y fue notificada de que sería deportada "a la frontera de Israel, pese al conocimiento del gobierno de que es apátrida y que no tiene una ruta para la ciudadanía en Israel o en Cisjordania".

Sakeik recibió una orden de deportación hace más de una década luego de que su petición de asilo fue denegada, pero se le permitió permanecer en EEUU bajo una "orden de supervisión", por la cual recibe un permiso de trabajo y la obligación de reportarse periódicamente con las autoridades migratorias, explicaron su esposo y abogados a ABC News.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), indicó en una declaración a ABC News que Sakeik "está en nuestro país ilegalmente. Se ha quedado más tiempo del permitido por su visado y tiene una orden firme de un juez de inmigración desde hace más de una década".

"El presidente Trump y la secretaria Noem se han comprometido a restaurar la integridad del programa de visados y a garantizar que no se abuse de él para permitir a los extranjeros un billete de ida permanente para permanecer en EEUU", apuntó el DHS.

