Muertes por ahogamiento en el río Grande: una investigación revela que el número real es mucho más alto

El número de migrantes que han muerto cruzando el río Grande es mayor que lo que han reportado los gobiernos de Estados Unidos y México, reveló una investigación del diario The Washington Post junto a otros medios de comunicación.

La investigación del Post junto a Lighthouse Reports y El Universal de México da cuenta de cientos de muertes por ahogamiento por encima de las cifras oficiales de los gobiernos de México y EEUU.

Desde 2017, se han documentado al menos 1,107 ahogamientos en el río fronterizo, con un pico en 2022 debido al incremento en los cruces irregulares hacia EEUU ese año. Entre las víctimas, el número de mujeres ha ido en aumento, y en 2023, más del 10% de los fallecidos fueron niños, según el reporte.

The Washington Post y sus socios mapearon las muertes utilizando datos de ubicación proporcionados en los registros. En 2022, las mujeres representaron casi el 22% de todas las muertes, más que en cualquiera de los otros años examinados. Al menos 75 niños se ahogaron en el río entre 2017 y 2023.

Mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU registró solo 587 ahogamientos en el río Grande a lo largo de toda la frontera suroeste entre 2017 y 2023, la investigación del Post documenta 858 ahogamientos de migrantes en Texas en ese mismo período de tiempo.

Al ser cuestionados por la discrepancia, un funcionario de CBP confesó que tenían difcultades para recopilar datos sobre las muertes de migrantes y explicó que la unidad encargada de rastrearlas tiene un presupuesto limitado, aunque el Congreso ha destinado más fondos en los últimos años.

Eagle Pass, el tramo más letal, centro de las disputas entre Texas y el gobierno federal

En las más de 1,200 millas de frontera natural entre ambos países que forma el río, el tramo más letal ha sido el de Eagle Pass, Texas, en donde el gobernador de ese estado ha concentrado el despliegue de su multimillonaria iniciativa bautizada como 'Operación Estrella Solitaria', a través de la cual se han instalado barreras físicas para frenar a los migrantes, como alambradas de púas, boyas flotantes con concertina y barreras temporales con contenedores de carga, entre otras medidas.

Organizaciones humanitarias, políticos y activistas han criticado la operación asegurando que aumenta los riesgos para los migrantes y contribuye a más muertes. Otros aseguran que a pesar de los altos costos monetarios y humanos, la medida ni siquiera es del todo efectiva para disuadir a los migrantes.

A pesar de las restricciones, muchos siguen intentando cruzar por Eagle Pass ya que ese tramo es considerado más seguro que en otras partes en cuanto a la presencia de bandas criminales del lado mexicano. Sin embargo, esa zona puede llegar a tener una gran corriente en algunos puntos y se hace más profunda en el centro. También hay muchas yerbas y rocas que dificultan el paso.

Aunque los ahogamientos de migrantes han ido disminuyendo de forma general, a medida que el número de cruces ha bajado, en Eagle Pass, condado de Maverick, la cifra sigue en ascenso.

Los registros obtenidos por el Post y los otros medios que llevaron a cabo la investigación muestran que los ahogamientos no solo han aumentado considerablemente en el área en los últimos años, sino que a partir de 2021 se empezaron a producir en zonas más remotas, coincidiendo con la implementación de la Operación Estrella Solitaria. A partir de entonces, con la instalación de alambradas y boyas, las víctimas de ahogamiento empezaron a hallarse más lejos del centro urbano de Eagle Pass, en zonas más peligrosas.



Aunque la investigación no puede demostrar q ue la iniciativa de Abbott ha causado el cambio de patrón migratorio, expertos señalan que las barreras empujan a los migrantes hacia rutas más riesgosas, aumentando la mortalidad.

Pero la oficina del gobernador de Texas rechaza la responsabilidad y culpa a las políticas migratorias de la administración de Biden.

La Operación Estrella Solitaria ha sido un punto central en el debate sobre la inmigración en Estados Unidos, polarizando opiniones sobre cómo abordar la seguridad fronteriza y la crisis migratoria y profundizando la disputa entre el gobierno federal y el estatal.

Desde el gobierno del demócrata Joe Biden, su portavoz, Angelo Fernández, dijo al Post que la actual administración ha reducido los cruces fronterizos en más del 55% desde que implementó en junio nuevas restricciones para solicitar asilo, con un enfoque más "efectivo y equilibrado". Fernández acusó a los funcionarios republicanos de priorizar "maniobras políticas peligrosas e inhumanas" por encima de la seguridad fronteriza.