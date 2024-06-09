5 videos que ayudan a entender las nuevas restricciones de asilo en EEUU y su impacto en los inmigrantes que llegan a la frontera

Video En un minuto: La incertidumbre por el "inminente" anuncio de Biden sobre la frontera

El presidente Joe Biden anunció el pasado restricciones a los inmigrantes que buscan asilo en la frontera de Estados Unidos con México, mientras la Casa Blanca parece tratar de apaciguar el tema migratorio de cara a las elecciones de noviembre.

Estos cinco videos dan contexto y ayudan a entender la nueva orden de Biden para frenar el asilo en la frontera y su impacto en los inmigrantes.

PUBLICIDAD

1. ¿Qué dijo Biden cuando presentó la medida?

Al presentar la orden ejecutiva este martes, Biden afirmó que se veía obligado a actuar por la inacción del Congreso. "Estoy actuando por encima de la obstrucción republicana, recurriendo a la autoridad ejecutiva que tengo, para hacer lo que pueda por mi cuenta con el fin de afrontar lo que ocurre en la frontera", dijo Biden.

"Nunca demonizaré a los inmigrantes. Nunca me referiré a los inmigrantes como personas que envenenan la sangre del país. Además, nunca he separado a niños de sus familias en la frontera”, dijo Biden para intentar marcar distancias con el discurso antiinmigrante de Donald Trump.

Video "Tenemos que asegurar la frontera ahora": Biden habla de la orden ejecutiva que restringe el asilo

2. ¿Quiénes se verán afectados por la nueva orden ejecutiva migratoria de Biden?

El anuncio generó gran incertidumbre sobre quiénes se verán afectados con la restricción al asilo y su aplicación desde la medianoche de este martes (hora del Este de EEUU), de acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca. Ángel Leal, un abogado experto en inmigración nos dijo lo siguiente.

Video ¿Quiénes se verán afectados por la nueva orden ejecutiva migratoria de Biden? Un abogado explica

3. ¿Qué desafíos legales puede enfrentar la orden que restringe el asilo en la frontera?

Se hizo al amparo de la sección 212 F de la Ley de Inmigración, que contempla que el mandatario puede suspender la entrada al país de migrantes que se consideren "perjudiciales para los intereses de Estados Unidos". Sin embargo, en el pasado, cuando se ha usado esta sección para implementar medidas antiimigrantes “se ha desafiado en las cortes y quien la ha propuesto ha perdido”, explica el abogado de inmigración Raed González.

PUBLICIDAD

El mismo Biden reconoció durante su mensaje que no es competencia de la Casa Blanca producir medidas migratorias, sino que es responsabilidad del Congreso, por lo cual podría enfrentar a algunos desafíos antes de su ejecución.

Video ¿Qué desafíos legales puede enfrentar la orden ejecutiva que restringe el asilo en la frontera? Lo analizamos

4. ¿Por qué Biden hace ahora el anuncio de esta medida en la frontera?

El periodista de Univision Noticias Juan Paullier explica que la orden ejecutiva firmada por Biden coincide con los tiempos electorales, pero también con dos estaciones del año en el que el flujo de migrantes aumenta en la frontera entre México y Estados Unidos. Se trata de la medida más restrictiva de Biden desde que asumió el poder.

Video ¿Qué cambiará en la frontera entre México y EEUU tras el anuncio de Biden?

5. ¿Cuál ha sido la reacción de los migrantes en la frontera?

Desde la frontera en Arizona, nuestra periodista Claudia Ramos entrevistó a un grupo de inmigrantes tras el anuncio de Biden. Varios continúan llegando a la zona con un futuro incierto sobre si podrán obtener asilo o no.

Juan, un migrante guatemalteco, que viaja con su hijo de 13 años, dijo que espera poder tramitar su solicitud de asilo cuando se entregue a la Patrulla Fronteriza. En caso de no obtenerlo el hombre señala que sería una situación triste, ya que no quisiera regresar a su país, donde su hijo recibe amenazas y no quiere que muera a temprana edad.

Video "Sería triste regresar a mi país": migrantes preocupados por orden ejecutiva que restringe asilo en la frontera



También puedes ver aquí los testimonios de otro grupo de migrantes en Jacumba, California, que temen ser deportados si las autoridades migratorias consideran que no cumplen con el requisito conocido como "miedo creíble".