México transportará a la frontera con EEUU a los migrantes registrados en CBP One

Video Expanden citas de la aplicación CBP One hasta el sur de México

El gobierno de México anunció que ofrecerá transportación desde la frontera sur del país a la frontera con Estados Unidos a los migrantes que obtengan citas a través de la aplicación CBP One.

En una reunión con representantes de agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Canciller mexicana, Alicia Bárcena, dijo que el servicio será ofrecido para quienes logren obtener las citas desde los estados de Chiapas y Tabasco, en el sur de México.

“Una vez que esas personas consigan cita, las vamos a transportar a la frontera de EU con seguridad”, dijo la funcionaria en el encuentro ocurrido en la Ciudad de México.

El 23 de agosto la aplicación CBP One, que permite a migrantes solicitar citas en línea para presentar sus casos de asilo, comenzó a recibir peticiones desde Chiapas y Tabasco.

México había solicitado a Estados Unidos que ampliara el acceso a la aplicación al sur en un intento de aliviar la presión de los migrantes para continuar su trayecto hacia el norte.

Transportación busca prevenir extorsión, secuestro y violaciones de derechos de migrantes

En su ponencia, Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un órgano de la ONU, agregó que la transportación de migrantes del sur al norte busca prevenir que sean víctimas de delitos.

“Los migrantes o las personas en movilidad sufren mucho porque pasan por muchos problemas de extorsión, de secuestro, de violación de derechos humanos y eso es lo que tenemos que evitar hasta donde nos sea posible”, expresó Bárcena.

Los migrantes que llegan al sur de México han sido blanco de los grupos criminales que se disputan el control de la zona.

En semanas recientes, distintas regiones de Chiapas han registrado múltiples choques entre carteles de las drogas y autoridades, lo que ha elevado la violencia en la región.

En el encuentro con representantes de la ONU, la Canciller sostuvo que el gobierno mexicano estima que podría transportar a unos 1,500 migrantes al día “con seguridad” a la frontera con Estados Unidos para que presenten sus solicitudes de asilo ante las autoridades.

Agregó que alrededor de 3,000 migrantes llegan a diario a la frontera sur mexicana procedentes de Sudamérica, por lo que la transportación oficial de migrantes a la frontera norte sería un “alivio” para la zona sur.

Reiteró que la ampliación del alcance de CBP One es un “gran logro” diplomático de México y Estados Unidos, ya que fomenta la migración regular y ordenada hacia territorio estadounidense.

Bárcena dijo que también trabaja con autoridades en la frontera de México y Estados Unidos para habilitar albergues en la franja fronteriza. De esta forma, dijo, los migrantes que sean transportados tendrán un sitio para esperar la resolución de sus casos.

EEUU reporta más de 700,000 solicitudes a través de CBP One

Desde que se lanzó la aplicación en enero de 2023, más de 765,000 personas han programado citas para solicitar asilo.

CBP One ha sido una de las medidas de mayor impacto en los esfuerzos de Estados Unidos por poner orden en la creciente demanda de asilo estadounidense a lo largo de su frontera suroeste.

En el año fiscal 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó más de 2.4 millones de encuentros con migrantes a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos.

Cuando la administración del presidente Joe Biden suspendió temporalmente el proceso de asilo para quienes cruzaron ilegalmente en junio, la aplicación se convirtió en una de las únicas formas de solicitar asilo. Estados Unidos reporta unas 1,500 citas diarias.

El número de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos ha disminuido significativamente desde que alcanzó su punto máximo en diciembre de 2023.

Washington atribuye gran parte de esa disminución a los esfuerzos de aplicación de la ley por parte de México, que incluyen capturar migrantes en el norte y enviarlos nuevamente al sur.

