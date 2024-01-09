Se reagrupa la caravana migrante tras denunciar que México rompió la promesa de entregarles documentos

Video Una nueva caravana migrante sale desde Tapachula en vísperas de la Nochebuena

La que a finales de 2023 llegara a ser considerada la mayor caravana migrante del año en México volvió a formarse este lunes, con unos 2,000 integrantes, después de que denunciaran que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había incumplido su promesa de darles documentos.

Los migrantes retomaron la marcha desde la ciudad ferroviaria de Arriaga, cerca de la frontera con el estado de Oaxaca, a unas 150 millas de Tapachula, donde ya iniciaron la caravana original el 24 de diciembre.

PUBLICIDAD

El grupo incluye adultos solteros pero también familias enteras, todos ansiosos por llegar a la frontera con Estados Unidos, enojados y frustrados por tener que esperar semanas o meses en la cercana ciudad de Tapachula para obtener documentos que les permitieran continuar su viaje.

La caravana original de unos 6,000 migrantes de Venezuela, Cuba y Centroamérica había comenzado a caminar en Nochebuena. Pero después del día de Año Nuevo, el gobierno los convenció de que desistieran prometiéndoles que recibirían algún tipo de documentos no especificados.

Los inmigrantes buscaban visas de tránsito o de salida que les permitieran tomar autobuses o trenes hasta la frontera con Estados Unidos. Pero les entregaron documentos que no les permiten salir del sureño estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Migrantes caminaban en caravana por la carretera en Arriaga, al sur de México, el lunes 8 de enero de 2024. Imagen Edgar H. Clemente/AP



La migrante salvadoreña Rosa Vázquez dijo que funcionarios de inmigración mexicanos le brindaron refugio en el pueblo de Huixtla, Chiapas, y le ofrecieron documentos que le habrían permitido permanecer en el estado. Pero allí el trabajo es escaso y los residentes locales también están en gran medida empobrecidos.

“Inmigración nos mintió, hicieron promesas que no cumplieron”, dijo Vázquez. “Solo querían romper el grupo, pero se equivocaron, porque ya estamos todos y vamos a empezar a caminar”.

Coritza Matamoros, una migrante de Honduras, también fue llevada a un albergue local junto con su esposo y sus dos hijos, aunque pensó que la enviarían a la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

“Realmente nos engañaron, nos hicieron creer que nos llevaban a la Ciudad de México”, dijo Matamoros. “Nos hicieron firmar documentos”.

Por el momento, la caravana espera llegar a un pueblo más adelante en la carretera en Oaxaca.

México más implicado en disminuir la emigración a EEUU

En el pasado, México ha dejado pasar a los migrantes, confiando en que se cansarían por la dureza de la ruta en carretera. Ninguna caravana de migrantes ha recorrido jamás las 1,000 millas hasta la frontera con Estados Unidos.

En diciembre, funcionarios estadounidenses discutieron formas en que México podría ayudar a detener el flujo de migrantes en una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador ha confirmado que los funcionarios estadounidenses quieren que México haga más para bloquear a los migrantes en su frontera sur con Guatemala, o hacerles más difícil moverse a través de México en tren, camiones o autobuses, una política conocida como 'contención'.

El gobierno mexicano se sintió presionado para abordar ese problema después de que funcionarios estadounidenses cerraran brevemente dos cruces fronterizos ferroviarios vitales en Texas, alegando que estaban abrumados por el procesamiento de migrantes.

Eso obstaculizó el transporte de mercancías de México a Estados Unidos, así como el grano necesario para alimentar al ganado mexicano que se desplazaba hacia el sur. Desde entonces se han reabierto los cruces ferroviarios, pero el mensaje parecía claro.



Hablando en Eagle Pass, Texas, el lunes, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, mencionó el aumento en los cruces fronterizos observado en diciembre en la frontera suroeste.

PUBLICIDAD

“Coincide con el momento en que México ya no implementaba la aplicación de la ley. La agencia de control de inmigración en México no recibió fondos”, dijo Mayorkas.

El 1 de diciembre, el jefe de la agencia de inmigración de México ordenó en un memorando interno de la agencia la suspensión de las deportaciones y traslados de migrantes por falta de fondos. López Obrador dijo más tarde que se resolvió un déficit financiero que había llevado a la agencia de inmigración a suspender las deportaciones y otras operaciones, y que luego se reanudaron algunas deportaciones.

Recientemente, el número de migrantes cayó drásticamente a través de la frontera, de un promedio diario de 10,000 cruces fronterizos a 2,500 a principios de enero, pero Mayorkas se mantuvo escéptico sobre el motivo de la repentina caída en las detenciones.

“ Es demasiado pronto para decir si la caída significativa en el número de encuentros que hemos experimentado durante la semana pasada es resultado de la temporada navideña, o del hecho de que las autoridades mexicanas han reanudado sus operaciones de aplicación de la ley, y muy bien puede ser una combinación de ambas”, dijo Mayorkas.

México dice que detectó 680,000 migrantes moviéndose por el país en los primeros 11 meses de 2023.

En mayo, México acordó recibir a inmigrantes de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba que habían sido rechazados por Estados Unidos por no seguir las reglas de las nuevas vías legales para el asilo y otras formas de migración.

Pero ese acuerdo, destinado a frenar el aumento de la migración pospandemia, parece ser insuficiente a medida que las cifras aumentan una vez más, perturbando el comercio bilateral y avivando el sentimiento antiinmigrante.

PUBLICIDAD

Mira también: