Inmigrantes indocumentados

México disuelve la caravana migrante con la promesa de procesar una posible estancia legal

El jefe de la oficina del Instituto Nacional de Migración de Chiapas explicó que los migrantes de la caravana serán trasladados de forma voluntaria al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que presta servicio de asistencia social.

Univision y Agencias
Video Una nueva caravana migrante sale desde Tapachula en vísperas de la Nochebuena

El gobierno de México consiguió disolver la caravana de migrantes que se encontraba en Chiapas desde finales de diciembre tras comprometerse a procesar a sus integrantes y eventualmente otorgarles algún tipo de documento que les permita estar legal en ese país.

El jefe de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chiapas, Roberto González López, explicó que los casos de los extranjeros que conformaban la caravana serán trasladados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que presta servicio de asistencia social.

En esta ocasión no se les entregarán visas humanitarias ni Formas Migratorias Múltiples, como ocurrió con otras caravanas, reportó la AP.

El activista Luis García Villagrán, de la organización local Centro de Dignificación Humana AC, quien había estado guiando a los migrantes de la caravana, declaró que en una respuesta formal, el INM dijo que daría prioridad a las familias y a los grupos más vulnerables.

El activista pidió a las autoridades migratorias agilizar los procedimientos para entregar los documentos de estancia legal a los migrantes para que puedan continuar su camino hacia otras ciudades de México o a la frontera con Estados Unidos.

Cómo se disolvió la caravana en Chiapas

Tras llegar a un acuerdo con los migrantes, las autoridades iniciaron el traslado de la mayoría de ellos a un albergue del DIF en la aduana de Huixtla, una localidad cercana a la frontera con Guatemala.

El grupo de migrantes, que llevaba nueve días de marcha en la que llegó a considerarse la mayor caravana de 2023, aceptó subirse a los autobuses del INM de forma voluntaria, con prioridad para los niños, madres, mujeres y personas vulnerables.

Según un reporte de EFE, hasta la noche del martes más de 600 migrantes habían aceptado subirse a unos 12 autobuses y las autoridades continuaban organizando a las familias para ser trasladadas.

De primeras, algunos migrantes hombres que viajaban solos rechazaron ser trasladados, porque querían seguir caminando hacia Pijijiapan, informó EFE.

La caravana, formada por unos 6,000 migrantes, partió en Nochebuena desde la localidad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, y durante cinco días recorrió unas 62 millas en el estado de Chiapas hasta llegar al poblado de Mapastepc, donde se paró ya con la mitad de sus integrantes.

Wilnber Abisai, un migrante hondureño que viaja junto a su esposa y dos hijos menores, le dijo a EFE que había aceptado subirse al autobús del INM porque querían llegar a la Ciudad de México y estar de manera legal en ese país.

“Sí, vamos a ir a hacer el proceso, porque nos interesa estar en México de manera legal, ya hemos caminado mucho, hemos sufrido, los pies nos duelen, caminar 48 kilómetros no está fácil, aceptamos la propuesta del INM para hacer el proceso y así continuar nuestro camino, es la mejor opción”, declaró.

El también hondureño William Adalí Romeo Pérez le dijo a la Agencia EFE que aceptó la propuesta de las autoridades mexicanas porque realizarán el proceso ante el DIF, pero aseguró que eso no significa que se estén entregando a migración.

“Voy por mi familia, por eso lo hago, pero aquí nadie se está entregando[...] ya están cansados los niños y ya no podemos seguir caminando”, declaró.

Con información de AP y EFE.

