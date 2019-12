Médicos con historiales de negligencia deciden el futuro de inmigrantes que piden residencia

El reporte concluyó que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), la agencia que gestiona la lista de más de 5,000 médicos, no tiene un proceso adecuado de escrutinio de los doctores y generalmente falla en el cumplimiento de los estándares. "Como resultado de estas deficiencias, USCIS puede estar poniendo a extranjeros en riesgo de abuso por parte de quienes les hacen los exámenes médicos", dijeron los investigadores.

Ahora, Luu está ofreciendo exámenes médicos de inmigración y asegura que no hay ningún inconveniente ya que eso fue en 2014. “Todo está solucionado”, dijo.

Hasta la semana pasada, Genao, de 49 años, estaba en la lista de USCIS pero fue removido de ella después de que ProPublica contactara a la agencia. El doctor no respondió a peticiones de entrevista hechas por emails y mensajes de texto y le colgó el teléfono a una reportera.

Después de la auditoría del año pasado, USCIS prometió corregir la lista para evitar que los solicitantes de ‘green cards’ estuvieran expuestos a potenciales daños. Pero la agencia no revisa los historiales disciplinarios de los médicos que solicitan formar parte del programa. Solo les exige tener una licencia médica en activo y casi todos los doctores de la lista que tienen algún caso grave en su registro cuentan con ella.

El documento recomendaba a USCIS, que es parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), desarrollar estándares más estrictos como los que usa el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) bajo los cuales muchos de los médicos del listado de la agencia serían descalificados. Pero USCIS no ha cumplido con los plazos que se impuso para hacer cambios cuando se publicó el informe. La auditoría también sugería usar el Banco Nacional de Datos de Profesionales Médicos , una base de datos federal, para la selección de los médicos.

Al doctor que fue condenado por contratar a un sicario le sacaron de la web de USCIS este verano junto a una docena de médicos más. Pero el análisis de ProPublica encontró que la semana pasada más de cien doctores con registros de comportamientos no profesionales e incluso peligrosos todavía están en la lista en internet.

Después de que ProPublica contactó a USCIS el 4 de diciembre y antes de contestar a la solicitud del medio, la agencia sacó de la lista a 16 médicos con historial por mala conducta de su web. En un email, la oficina de prensa de la agencia dijo: “Debido a un fallo técnico, las revocaciones de cirujanos civiles hechas en las últimas semanas no se reflejaban en la web. USCIS ha corregido el error”. Pero muchos de los médicos que fueron sacados de la lista la semana pasada, entre ellos Genao, habían sido disciplinados hace años.

A otro doctor se le prohibió explícitamente realizar exámenes de inmigración relacionados con USCIS, luego de que una investigación estatal determinara que atendía a los solicitantes de 'green card' en una oficina rudimentaria sin camilla y donde no cumplía con los estándares requeridos. Pese a la prohibición, USCIS no le sacó de su directorio hasta la semana pasada, tras recibir las preguntas de ProPublica.

ProPublica consideró que los doctores tienen un historial de comportamiento poco profesional o peligroso si han sido sancionados por conducta sexual inapropiada, abuso de drogas, trato negligente con pacientes, por prescribir sustancias controladas inapropiadas o por prácticas engañosas. No incluyeron a los médicos que fueron disciplinados por errores administrativos como no presentar certificados de defunción o no actualizar la dirección de sus consultorios con la junta médica.