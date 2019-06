"Me siento como cuando se aproxima un huracán": la amenaza de redadas masivas mantiene en alerta a los indocumentados

"Me sentía como que se aproximaba un huracán y andábamos buscando las últimas necesidades", asegura. "Lo único que yo les dije a mis hijas fue: 'Este es el plan: Si ustedes quieren que yo esté tranquila, quiero que esa puerta se cierre a las 7 de la tarde el sábado y nadie me abra las puertas y que las ventanas estén cerradas'".

"Estos días he tratado de mantenerme tranquila. Me he enfocado mucho en agarrarme de la fe. Creo mucho en Dios, creo mucho en su protección y, pase lo que pase, estoy en sus manos", afirma. Pero aunque trata de calmarse, no ha dejado de pensar cuál es la mejor estrategia para defenderse a sí misma y a su familia. En los últimos días ha recibido ofertas de familiares y amigos para trasladarse temporalmente a sus casas y también ha pensado en mudarse próximamente para que a las autoridades migratorias les resulte más difícil encontrarla.

Calles y mercados vacíos

Miedo y rumores de redadas

Ese fue el caso del área de Washington DC, donde en la mañana del domingo reportes de redadas esparcieron el miedo entre los indocumentados de la ciudad. Las organizaciones Faith in Action y LA RED dijeron en un comunicado que, si bien "las informaciones eran creíbles", por el momento no han logrado determinar su veracidad.

"Yo en la administración de Obama no me sentía amenazada", asegura por su parte Marta, la inmigrante nicaragüense de Miami que tiene orden de deportación final desde 2010 cuando, junto con su esposo, les rechazaron un caso de asilo.

"Aunque yo sé que mucha gente inocente fue deportada, yo tenía la calma de pensar que tenía la chance de que no me deportaran si me agarran porque no tengo récord criminal", asegura. "Pero esta vez es diferente porque él (Trump) ya me está buscando a mí. Él ya está buscando al que tiene esa orden de deportación final".