Madre latina con 'green card' fue detenida por inmigración al volver de vacaciones con su esposo y tres hijas

Video Deportan a niña hispana y su madre tras ser arrestadas a la salida de su cita en corte en Nueva York

Una madre latina con residencia permanente (green card) en Estados Unidos lleva varios días detenida tras regresar de vacaciones en México con su esposo y sus hijas, informó el medio local Boston 25 News.

La mujer, Jemmy Jiménez Rosa, de 42 años y residente de Canton, Massachusetts, fue interceptada el 11 de agosto por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el aeropuerto internacional Logan de Boston, a pesar de que viajaba con su green card recién renovada en julio, según informó el medio en un artículo del 19 de agosto.

PUBLICIDAD

Su esposo, Marcel Rosa, ciudadano estadounidense, relató al canal local que entregó todos los pasaportes y la residencia de su esposa cuando aterrizaron. Fue entonces cuando agentes llevaron a Jiménez Rosa a una sala de interrogatorio. “Entré y la vi con la cabeza baja, con el espíritu destrozado. Solo pude decirles a mis hijas: ‘quizás sea la última vez que vean a su mamá’”, dijo a Boston 25 News.

Los oficiales invocaron una condena menor por posesión de marihuana que Jiménez Rosa, madre de cuatro hijos, enfrentó a los 20 años. Cumplió con un período de libertad condicional hace más de dos décadas y desde entonces ha renovado varias veces su estatus migratorio.

Sin embargo, esta vez fue retenida durante cuatro días en Logan sin acceso a su medicación, una llamada telefónica ni una ducha, lo que agravó sus problemas de salud de hipertensión, diabetes y ansiedad, según cita el medio.

El abogado de inmigración Todd Pomerleau explicó a Newsweek que Jemmy, originaria de Perú y residente en Estados Unidos desde los 9 años, trabajaba como asistente administrativa en la Escuela de Odontología de la Universidad de Boston. “Es indignante… Estas son personas que llevan toda su vida en el sistema, con empleos estables, que pagan impuestos. Y de pronto las detienen por un caso viejo ya resuelto”, declaró.

La semana pasada, Pomerleau logró que un juez en un tribunal de distrito de Massachusetts anulara la antigua condena por marihuana, argumentando que la mujer no contó con la debida asesoría legal al declararse culpable hace 22 años. Tanto el juez como la fiscalía aceptaron, y el expediente quedó limpio. Aun así, la mujer permanece bajo custodia de ICE en un centro de detención en Maine, según Newsweek.

PUBLICIDAD

Mientras la familia espera una audiencia de fianza programada para el 28 de agosto, el abogado presentó una demanda contra el gobierno federal por falta de debido proceso. Entre tanto, la madre solo ha podido tener breves videollamadas con sus hijas, incluida una ocasión en la que cantó “feliz cumpleaños” a su hija menor de seis años.

“Todos se despiertan en medio de la noche gritando ‘mamá, mamá, mamá’”, dijo Marcel Rosa a Boston 25 News. “Lo único que queremos es que la liberen”.

“No nos permitieron verla. No nos dejaron decirle siquiera que tenía un abogado”, dijo Pomerleau. “Ella ha renovado su green card varias veces. Ha podido viajar en múltiples ocasiones, y ahora la emboscan en el aeropuerto”.