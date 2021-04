Un reencuentro inminente: la madre del niño abandonado en la frontera ya está en Texas y espera reunirse con su hijo

"Me siento con una alegría, no pudiera explicarla, como de alegre, por fin, tanto que sufrimos, pero al fin el Señor nos va a dar la oportunidad de estar nuevamente juntos", dijo la madre, que espera que el reencuentro con Wilton sea inminente.

Obregón también contó que después de pisar suelo estadounidense se sintió más tranquila. "Me siento feliz y protegida", declaró. "Ya el miedo se me va quitando más un poco".

Secuestro y posible repatriación

"Me dijeron que no les convenía tenerme ahí, que me dejarían en otro lugar", contó entonces Meylin, en una videollamada con Univision Noticias. "Me dejaron en una parte sola, abandonada", dijo y aseguró que sus presuntos secuestradores la dejaron en un punto fronterizo, por lo que trató de pedir ayuda.