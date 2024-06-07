El sheriff confirma 7 detenidos tras el rescate de 26 inmigrantes hacinados en un tráiler en el calor de San Antonio

Video Rescatan a más de 20 migrantes hacinados en un tráiler en medio de altas temperaturas: esto se sabe

El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, confirmó que siete sospechosos fueron detenidos el jueves después de que se rescataran a 26 inmigrantes que estaban hacinados en un compartimento secreto de un tráiler, con poca agua y en medio de las sofocantes temperaturas de San Antonio.

Además, al menos once de los rescatados tuvieron que ser hospitalizados por problemas relacionados con el exceso de calor. No se dio a conocer información específica sobre sus condiciones, pero Salazar dijo: "Creemos que todos están fuera de peligro, en cuanto a perder la vida".

Los migrantes habían estado en el compartimento secreto del remolque durante tres horas, dijo Salazar. Las temperaturas en San Antonio alcanzaron los 90 grados el jueves por la tarde y se esperaba que superaran los 100, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Salazar relató que la intervención comenzó gracias a un aviso que alertó sobre el remolque, que fue seguido hasta una residencia rural en las afueras de San Antonio que el sheriff describió como "una choza" con agujeros en el piso y sin agua.

San Antonio, escenario de un terrible episodio de tráfico de personas

San Antonio fue el escenario del episodio de tráfico de personas más mortífero del país en junio de 2022. Cincuenta y tres migrantes, entre ellos ocho niños, murieron después de quedar atrapados en un tráiler que había sido conducido desde la ciudad fronteriza de Laredo.

Todos los migrantes encontrados el jueves parecían ser adultos, dijo Salazar. Las nacionalidades de la mayoría de ellos no se conocieron de inmediato, pero una mujer dijo a las autoridades que era de Guatemala y que había pagado 16,000 dólares para ser llevada a Estados Unidos.

Salazar dijo que no sabía cuándo los migrantes cruzaron la frontera, pero creía que fueron conducidos al área desde Laredo, a unas 160 millas de distancia.

El sheriff culpó a los cárteles mexicanos por la operación que se disolvió el jueves y señaló que en la propiedad se encontraron chalecos antibalas y rifles. Algunas de las personas halladas en la residencia huyeron, pero las autoridades creyeron haber atrapado a todos los involucrados.

“Claramente relacionado con el cártel”, dijo Salazar. "Esto es culpa de las organizaciones sedientas de sangre que los están engañando y poniéndolos en peligro".