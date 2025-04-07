Cambiar Ciudad
Acusan a dos agentes de CBP en California de recibir sobornos para dejar entrar a EEUU a indocumentados

Farlis Almonte y Ricardo Rodríguez, agentes de CBP, estaban asignados a los puestos de inspección en el puerto de entrada de San Ysidro. Fueron acusados de haber permitido la entrada a decenas de vehículos que transportaban a personas sin documentos al país a cambio de miles de dólares, según la acusación.

Video Así operaba un agente fronterizo que presuntamente recibía pagos de un coyote para permitir la entrada de indocumentados

Dos inspectores de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) destinados en el sur de California enfrentan cargos federales por presuntamente aceptar sobornos de miles de dólares a cambio de permitir la entrada a Estados Unidos de personas sin documentos, informaron autoridades judiciales.

Farlis Almonte y Ricardo Rodríguez, agentes de CBP, estaban asignados a los puestos de inspección en el puerto de entrada de San Ysidro, ubicado en la frontera entre San Diego, California, y Tijuana, México, uno de los cruces fronterizos más transitados del país.

La investigación reveló que los agentes supuestamente habían intercambiado mensajes con traficantes de personas en México, mandándoles los horarios de sus turnos de trabajo. Además, se descubrieron depósitos bancarios sin explicación en sus cuentas, según los detalles de una denuncia penal que se publicó el jueves.

En uno de los casos documentados por las cámaras de vigilancia, se vio a un vehículo que se detuvo en el puesto de control con un conductor y un pasajero, pero solo el conductor fue registrado como ingresando al país, indicaron los fiscales.

De acuerdo con la acusación, entre agosto de 2024 y enero de 2025, los agentes permitieron el paso de decenas de vehículos con personas sin documentos, recibiendo miles de dólares por cada uno de ellos.

Mientras Almonte permanecía bajo custodia, los investigadores incautaron casi $70,000 en efectivo que se cree que su pareja intentaba trasladar a Tijuana. Los fiscales señalaron en un informe judicial que Almonte podría enfrentar cargos adicionales por lavado de dinero y obstrucción de la justicia, según The San Diego Union Tribune.

La investigación se originó después de que tres traficantes arrestados el año pasado informaran a los agentes federales que habían trabajado en complicidad con agentes fronterizos de EEUU, según los fiscales.

“El personal de Aduanas y Protección Fronteriza que colabora o ignora a los traficantes que introducen inmigrantes indocumentados en EEUU está traicionando su compromiso y poniendo en riesgo nuestra seguridad nacional”, declaró Andrew Haden, fiscal federal interino, en un comunicado al diario The San Diego Union Tribune.

Por su parte, el abogado de Rodríguez, Michael Hawkins, expresó que el caso aún está en sus primeras fases y que su cliente mantiene la presunción de inocencia.

"Esperamos resolver esta situación", comentó Hawkins en un correo electrónico, en el que describió a Rodríguez como un hombre trabajador y leal.

Otros escándalos de sobornos entre agentes de CBP

En los últimos dos años, otros cinco oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza en la zona de San Diego han enfrentado cargos similares por corrupción.

El año pasado, Leonard Darnell George, un exinspector de fronteras de EEUU, fue condenado a 23 años de prisión por aceptar sobornos para permitir el paso de personas y vehículos con drogas a través del cruce de San Ysidro.

Además, otros dos exagentes en los cruces fronterizos de Otay Mesa y Tecate fueron acusados de cargos similares, y su juicio está previsto para este verano.

Con información de AP.

