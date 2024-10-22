Lo despojan de la ciudadanía tras descubrirse que mintió en la solicitud de naturalización: las claves de este caso

Video Migrantes se arrepienten de cruzar la peligrosa selva de Darién para llegar a EEUU: "Nos robaron todo"

Tras una investigación que encontró que mintió en la solicitud N-400 para convertirse en ciudadano estadounidense, un hombre de origen cubano perdió el preciado beneficio migratorio obtenido en 2018.

Según testimonios y evidencias presentadas ante la corte para el Distrito Sur de Florida durante un juicio que duró dos días, un jurado federal declaró culpable al cubano Orlando Chávez, de 43 años, un pederasta convicto, de “fraude de naturalización" y de utilizar un certificado de naturalización obtenido "fraudulentamente”.

El proceso de desnaturalización o de revocación de la ciudadanía se inicia cuando el gobierno descubre que el extranjero obtuvo el beneficio ilegalmente. “No era elegible para la naturalización en primer lugar”, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia federal encargada de procesar y adjudicar el Formulario N-400.

“En consecuencia, cualquier requisito de elegibilidad para la naturalización que no se haya cumplido puede constituir la base para una acción para revocar la naturalización de una persona. Esto incluye los requisitos de residencia, presencia física, admisión legal para la residencia permanente, buen carácter moral y apego a la Constitución de Estados Unidos”, agrega.

Los detalles de este caso en el que un inmigrante perdió la ciudadanía estadounidense

Documentos de la corte federal que condenó a Chávez explican que el 14 de julio de 2017 presentó una solicitud de naturalización al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). En su petición, y bajo pena de perjurio, “Chávez respondió falsamente 'NO' a dos preguntas”, indican los documentos judiciales.

“¿Alguna vez estuvo involucrado de alguna manera en cualquiera de los siguientes: forzar o tratar de forzar a alguien a tener cualquier tipo de conducta o relación sexual", fue una de las preguntas en las que no respondió de forma veraz. ¿Alguna vez ha cometido, asistido en la comisión o intentado cometer un crimen o delito del cual no fue arrestado?”, fue la segunda.

De acuerdo con la acusación, el 19 de abril de 2018 Chávez fue entrevistado por un agente de la USCIS y proporcionó las mismas respuestas a las mismas preguntas bajo juramento y pena de perjurio.

Once días más tarde, el 30 de abril, “en una ceremonia Chávez prestó juramento de lealtad y se naturalizó como ciudadano de Estados Unidos”.

Y, el 19 de mayo de 2018, el hombre utilizó su certificado de naturalización obtenido fraudulentamente como prueba de ciudadanía estadounidense para solicitar un pasaporte al Departamento de Estado de Estados Unidos”, de acuerdo con los documentos judiciales.

El caso fue dado a conocer por Markenzy Lapointe, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Garrett Ripa, director de la oficina de campo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y Brett R. Rinehart, director de distrito de Miami y el Caribe del USCIS.

En qué delitos incurrió al mentir en su solicitud de la ciudadanía

Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de inmigración hallaron que, en octubre de 2019, “Chávez fue condenado por dos cargos de abuso infantil por conducta contra una víctima menor de 12 años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014”.

Las indagaciones añaden que el individuo “fue sentenciado a 14 meses de prisión, cinco años de libertad condicional y se le ordenó asistir a un programa de tratamiento para delincuentes sexuales”.

Los documentos indican que Chávez no fue arrestado por estos delitos “hasta después de naturalizarse”.

El Departamento de Justicia de Florida dijo que el juez de distrito de Estados Unidos, Roy Altman, tiene previsto sentenciar a Chávez el 8 de enero, después de considerar las directrices de sentencia y otros factores legales. Además de cualquier sentencia impuesta, la ciudadanía de Chávez fue revocada “automáticamente”.

USCIS dijo que “cualquier requisito de elegibilidad para la naturalización que no se haya cumplido puede constituir la base para una acción para revocar la naturalización de una persona. Esto incluye los requisitos de residencia, presencia física, admisión legal para la residencia permanente, buen carácter moral y apego a la Constitución de Estados Unidos”.

La agencia añade que el descubrimiento de que una persona no cumplió con alguno de los requisitos para la naturalización en el momento en que se convirtió en ciudadano estadounidense “hace que su naturalización se haya obtenido ilegalmente”. Y que “esto se aplica incluso si la persona es inocente de cualquier engaño o tergiversación intencional”.

“Mentir es tan grave que te pueden revocar la ciudadanía”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Hay varias preguntas de seguridad en el Formulario N-400 que te pueden descalificar si cometiste un crimen y no lo revelaste, e incluso si alguna vez has cometido un crimen y todavía no te han arrestado”.

Guerrero agregó que la sentencia emitida por un tribunal federal se puede apelar si el individuo tiene argumentos legales que presentar. Y que “una vez le revierten la ciudadanía, el extranjero vuelve a ser residente y su caso pasa a manos de ICE y de una corte de inmigración, instancia que decidirá el futuro inmediato de esa persona en Estados Unidos”.

Otras causas para perder la ciudadanía

El reglamento de USCIS precisa que la ciudadanía estadounidense se puede perder cuando:

Una persona está sujeta a la revocación de la naturalización si hay engaño deliberado de su parte al tergiversar o no revelar un hecho o hechos materiales en su solicitud de naturalización y en el examen posterior

Si el ciudadano estadounidense naturalizado tergiversó u ocultó algún hecho

La tergiversación u ocultación fue deliberada

El hecho o los hechos tergiversados u ocultados eran materiales

El ciudadano estadounidense naturalizado obtuvo la ciudadanía como resultado de la tergiversación u ocultación

“Las tergiversaciones pueden ser testimonio oral proporcionado durante la entrevista de naturalización o pueden incluir información contenida en la solicitud presentada por el solicitante”, agrega.

“Los tribunales determinan si el hecho o los hechos tergiversados u ocultados eran importantes. La prueba de la importancia es si las tergiversaciones u ocultaciones tuvieron una tendencia a afectar la decisión”, agrega.

