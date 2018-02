Llamó a la policía denunciando un posible robo y terminó en manos de ICE

El hondureño Wilson Rodríguez Macarreno llamó al 911 para reportar que un sospechoso merodeaba su casa, pero fue esposado y trasladado a ICE por una orden de arresto pendiente. La Policía de Tukwila justificó la medida, pero luego indicó que no volverá a hacer este tipo de procedimiento.

Cuando Wilson Rodríguez Macarreno llamó a la policía para reportar que un desconocido estaba entrando en su propiedad en Tukwila, un suburbio de Seattle, lo que menos imaginó fue terminar detenido en una oficina de inmigración, como sucedió finalmente.

Fue el pasado jueves en la mañana cuando Rodríguez, un hondureño que entró a Estados Unidos en el año 2004 y trabaja como carpintero, telefoneó al 911 para reportar que había visto a una persona sospechosa merodeando su casa.

De acuerdo con el abogado de Rodríguez, Luis Cortés, la policía llegó a la escena y capturó efectivamente al intruso.

Seguidamente los agentes tomaron datos sobre la identificación del hispano, que él pensó, era por mera formalidad para el informe policial del incidente.





Pero no. “La policía le puso las esposas a Rodríguez”, narra su abogado. Después de buscar su información en la base de datos del centro nacional de información sobre delitos, los oficiales vieron que tenía una orden de arresto excepcional.

En menos de una hora, el hombre fue conducido a una oficina de ICE en Seattle para su procesamiento. Su abogado dice que los agentes de inmigración nunca llegaron a recoger a su cliente, por lo que la policía de Tukwila se ofreció a trasladarlo hasta la oficina.



Además, la policía local le dijo al diario The Seattle Times que no tenían una causa para arrestar al intruso, quien finalmente quedó en libertad.

En su página de Facebook, la policía de Tukwila publicó un post con la información sobre el suceso, en la que afirma que no se detuvieron en chequear la nacionalidad ni los datos migratorios del hondureño, sino que fueron informados que había una orden judicial en su contra, verificaron que "era válida" y procedieron a “transferir a la persona nombrada a la autoridad emisora”.



"Como política nuestros oficiales no están obligados a solicitar la nacionalidad o estatus migratorio de sospechosos, víctimas, testigos u otras personas, ni consultan bases de datos para hacer tales verificaciones. Raza, origen étnico, edad, género, orientación sexual, religión y estatus socioeconómico no son un punto de referencia para realizar un arresto. En este caso particular, los oficiales fueron informados de que había una orden de arresto, verificaron que era válida y transfirieron al sujeto nombrado en la orden a la autoridad que la emitió", dice el comunicado en Facebook.

En otra publicación posterior en la página de la policía local, Bruce Linton, su director, informa que emitió una orden a todo el departamento según la cual, en el futuro "los oficiales no serán receptivos a las órdenes administrativas emitidas por ICE ni colaborará con la agencia".

Expertos en situaciones de orden público indican que realizar este tipo de procedimiento policial afecta de manera importante la credibilidad de los departamentos de policía porque lleva a muchas personas en situación irregular a no hacer denuncias ni servir como testigos en casos criminales por temor a ser deportados. El caso de Rodríguez es un ejemplo clásico.

Por tal razón muchas urbes de EEUU se han declarado ciudades santuario, justamente para ganarse la confianza de sus residentes, cuya colaboración es clave para hacerlas más seguras.



Según el abogado, Rodríguez se vio obligado a huir de su país debido a la violencia, que cobró la vida de su hermano y un amigo. Está casado y es padre de gemelos de tres años y un bebé de un año de edad.