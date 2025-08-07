Jueza de Florida pausa obras de construcción en el polémico centro de detención de inmigrantes 'Alligator Alcatraz'

Una jueza federal ordenó este jueves detener temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes, conocido como 'Alligator Alcatraz', mientras los abogados discuten si viola o no las leyes medioambientales.

El centro podrá seguir funcionando y albergando a detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE por sus siglas en inglés), pero los trabajadores no podrán añadir nueva infraestructuras durante los próximos 14 días.

La juez federal de distrito Kathleen Williams informó su decisión durante una vista y dijo que emitirá una orden por escrito más tarde este jueves.

Los grupos ecologistas y la tribu Miccosukee habían pedido a Williams que dictara una orden judicial preliminar para detener las operaciones y nuevas construcciones debido a que el centro está construido en medio de los pantanos de Everglades, una zona protegida.

La demanda de grupos ecologistas con la que buscan detener que ‘Alligator Alcatráz’ siga operando

Este miércoles se realizó una audiencia en una corte federal de Florida, donde grupos ambientalistas y miembros de la tribu Miccosukee reclamaron el cierre de la instalación, asegurando que amenaza los humedales que albergan especies vegetales y animales protegidas en al área de los Everglades, poniendo en peligro un esfuerzo de conservación de miles de millones de dólares.

Por su parte este jueves Paul Schwiep, abogado de los grupos ecologistas, pidió a Williams que emitiera una orden de restricción temporal que al menos impidiera cualquier nueva construcción en el lugar mientras se argumentaba la medida cautelar.

Williams preguntó a Jesse Panuccio, abogado de Florida, si el Estado aceptaría detener la construcción para no tener que dictar la orden de restricción.

La jueza señaló que todo lo que se construyera en el lugar probablemente permanecería allí de forma permanente, independientemente de cómo se resolviera el caso en última instancia.

Panuccio dijo que no podía garantizar que el Estado detuviera todas las obras.

Esto dio lugar a una audiencia de una hora en la que discutieron sobre la orden de restricción temporal, que estará en vigor durante las próximas dos semanas, mientras continúa la vista sobre el requerimiento judicial preliminar.

Gobierno federal y local busca desestimar la demanda

Los abogados de las agencias federales y estatales pidieron la semana pasada a Williams que desestime o transfiera la solicitud de medida cautelar, alegando que la demanda se presentó en la jurisdicción equivocada.

A pesar de que la propiedad es del condado de Miami-Dade, el distrito sur de Florida es el lugar equivocado para la demanda, ya que el centro de detención se encuentra en el vecino condado de Collier, que está en el distrito central del estado, dijeron.

Williams aún no se había pronunciado sobre ese argumento.

Organizaciones civiles aseguran que se violan los derechos de los inmigrantes detenidos el ‘Alligator Alcatraz’

La demanda interpuesta en Miami contra las autoridades federales y estatales es uno de los dos desafíos legales al centro de detención del sur de Florida, construido hace más de un mes por el estado de Florida en una pista de aterrizaje aislada propiedad del condado de Miami-Dade.

Una segunda demanda interpuesta por grupos de derechos civiles afirma que se están violando los derechos constitucionales de los detenidos, ya que se les prohíbe reunirse con sus abogados, mientras que otros están detenidos sin cargos. La vista de este caso está prevista para el 18 de agosto.

Las demandas estaban siendo escuchadas mientras la administración del gobernador republicano de Florida Ron DeSantis presuntamente se estaba preparando para construir un segundo centro de detención de inmigrantes en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida en el norte de Florida.

De acuerdo con AP, al menos un contrato ha sido adjudicado para lo que está etiquetado en los registros estatales como "North Detention Facility".

