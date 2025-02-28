Cómo los trabajadores inmigrantes impulsaron el crecimiento de la economía de España por encima de las de EEUU y Europa

Video Organizaciones piden a indocumentados consultar a un abogado antes de registrarse con inmigración

En una planta de producción de jamones del noreste de España, personas de 62 nacionalidades trabajan codo con codo para mantener en pie una empresa alimentaria mientras millones de patas de cerdo viajan en ganchos por cintas transportadoras.

Los trabajadores extranjeros han contribuido a que la economía española sea la envidia del mundo industrializado, mientras en numerosos de esos países y en Estados Unidos crece el sentimiento antiinmigratorio.

“ BonÀrea no sería posible si no fuera por la gente de otros países que ha venido aquí a trabajar. Deberíamos estarles eternamente agradecidos”, dijo a The Associated Press el jefe de recursos humanos de la empresa, Xavier Moreno, durante una reciente visita.

El recurso a la mano de obra extranjera ayudó a que la economía española creciera alrededor de un 3% el año pasado, superando de lejos el promedio de la zona euro del 0.8%, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Eso también superó la tasa de crecimiento de Estados Unidos del 2.8%, según las cifras proyectadas por la OCDE, donde el presidente Donald Trump se ha comprometido a cerrar las fronteras y a deportaciones masivas de inmigrantes.

"Que España fuera un país cerrado y pobre o un país abierto y próspero"

El Ministerio de Seguridad Social y Migración de España dice que el 45% de todos los empleos creados desde 2022 han sido ocupados por alrededor de medio millón de nuevos trabajadores nacidos en el extranjero. Casi 3 millones de extranjeros representan ahora el 13% de la fuerza laboral del país.

"Teníamos dos formas de abordar el desafío", dijo la ministra, Elma Saiz, a la AP. "Que España fuera un país cerrado y pobre o un país abierto y próspero".



Pedro Aznar, profesor de economía de la Escuela de Negocios Esade en Barcelona, considera que la afluencia de trabajadores extranjeros ha ayudado a que España tenga un desempeño mucho mejor que Alemania, el motor tradicional de la economía de Europa, cuya industria manufacturera está en crisis.

España está impulsada por los servicios, en particular su pujante sector turístico.

Los extranjeros suelen realizar trabajos con salarios más bajos que muchos españoles no quieren. Y aunque el país acoge a menos solicitantes de asilo que otros europeos, está en la rara posición de atraer a millones de inmigrantes económicos de Hispanoamérica que se incorporan rápidamente al mercado laboral y al tejido social de España gracias al idioma común.

Prácticamente todo el crecimiento demográfico de España desde la pandemia de covid-19 se debe a la inmigración, con 1.1 millones de personas que llegaron en 2022, según el Banco de España, que atribuye a los recién llegados el sostenimiento del sistema de seguridad social del país envejecido, un desafío común en otras naciones europeas.

El banco central dijo que el 85% de las 433,000 personas que encontraron un trabajo el año pasado entre enero y septiembre nacieron en el extranjero.

El país europeo a contracorriente en la tendencia antiinmigración

En toda Europa, el aumento del sentimiento antiinmigrante ha estimulado a los partidos políticos de extrema derecha. España también ha visto el surgimiento de fuerzas políticas xenófobas que se centran en discursos contra las gentes de África y países islámicos, pero no han podido imponer su narrativa con tanta profundidad.

Mohamed Es-Saile, de 38 años, llegó ilegalmente de Marruecos cuando tenía 16 años, cruzando hacia el enclave norteafricano de Ceuta, en España. Ahora trabaja legalmente como electricista y reparador en bonÀrea.

“No siento ningún odio hacia los inmigrantes aquí”, dijo Es-Saile. “Desde mi punto de vista, una persona (de fuera) puede adaptarse a las situaciones de un nuevo país, incluso a veces mejor que la gente de ese país”.

Los latinoamericanos han constituido la mayor parte de los inmigrantes que llegaron legalmente. Según el censo más reciente, más de 4 millones de inmigrantes latinoamericanos vivían legalmente en España en 2023.

Víctor Razuri fue traído por bonÀrea desde Perú el año pasado como mecánico y electricista. El hombre de 41 años dijo que ha tenido pocos problemas para adaptarse.

“En Perú, no ves a mucha gente de otras partes del mundo. Cuando llegué aquí, trabajaba con gente de Ucrania, de Marruecos y con algunas otras personas de América Latina”, dijo. “Fue un poco duro al principio, pero creo que me he adaptado”.

Para ayudar a integrar a los recién llegados, bonÀrea ofrece clases de español y catalán, ayuda con los permisos de trabajo y la búsqueda de viviendas y escuelas. Los representantes de los trabajadores de diferentes países se reúnen periódicamente para discutir cuestiones relacionadas con las diferencias culturales.

España envejece y necesita a los inmigrantes

El primer ministro socialista Pedro Sánchez ha defendido la inmigración legal, llamando la atención sobre sus beneficios económicos. España sumó unos 458,000 inmigrantes autorizados el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística.

Aunque el 31% proviene de otros países de la UE, los principales países de origen también incluyen Marruecos, Colombia, Venezuela, China, Perú y Ucrania.

Los recién llegados suelen ocupar puestos de trabajo en el sector servicios, la construcción, la agricultura, la pesca y el cuidado del hogar y la limpieza.

“Acoger a quienes vienen aquí en busca de una vida mejor no es solo una obligación, también es un paso esencial para garantizar nuestra prosperidad futura”, dijo Sánchez al Parlamento en octubre.

Los cambios sociales en España han abierto el mercado laboral a los recién llegados sin crear tensiones sociales dramáticas, a pesar de un desempleo crónico elevado, del 10.6%.

El Banco de España estima que el envejecimiento del país hará que se requieran 30 millones de inmigrantes en edad laboral en las próximas tres décadas para mantener el equilibrio entre trabajadores en activo con jubilados y niños.

En Barcelona, el dueño de un café, Jordi Ortiz, dijo que no hay manera de que pueda mantener su negocio sin que su personal esté compuesto principalmente por hispanoamericanos.

“Básicamente, el 80% de la gente es extranjera y el 20% es de aquí”, dijo Ortiz. “Los españoles simplemente no quieren trabajar en el sector de servicios”.

Emily Soto, originaria de la República Dominicana, atiende las mesas del café. Ella y su familia emigraron en 1998. Desde entonces, las cosas han cambiado.

“Cuando llegué aquí no había nadie más de mi país, quiero decir que podíamos contarlos con los dedos”, dijo Soto. “Pero ahora siguen viniendo”.

El contratista Víctor Lisbona en Barcelona dijo que sus compatriotas españoles ya no siguen los pasos de sus padres, y estima que alrededor del 80% de los carpinteros, electricistas y profesionales de la construcción con los que ha trabajado son extranjeros.

“Los jóvenes españoles no quieren hacer los trabajos más duros, como la construcción, conducir camiones, carpintería. Quieren estudiar Derecho, Medicina”, dijo Lisbona.

Nuevos permisos de trabajo para inmigrantes

España ha tenido problemas con la migración no autorizada a través del mar Mediterráneo y ha respaldado los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos para tratar de frenar los flujos.

Mientras tanto, las embarcaciones con migrantes que viajan desde la costa oeste de África hasta las Islas Canarias han creado una crisis humanitaria. Incontables mueren en el intento.

Sánchez visitó Mauritania, Senegal y Gambia el año pasado para promover un plan de trabajo temporal mediante el cual jóvenes africanos podrían obtener un paso legal y seguro a España. Los resultados aún están por verse.

El gobierno también pretende incorporar al sistema a los inmigrantes no autorizados que ya están en España.

En noviembre, la coalición de izquierda de Sánchez anunció que proporcionaría permisos de trabajo y papeles a unos 900,000 extranjeros que ya están en el país ilegalmente durante los próximos tres años, con la esperanza de que trabajen y paguen impuestos.

BonÀrea estará esperando para darles trabajo con unos 700 puestos disponibles, dijo Moreno.