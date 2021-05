Inmigrantes no pidieron ayudas sociales en pandemia por temor a la regla de Carga Pública, según un sondeo

La crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus tuvo un importante impacto en los inmigrantes de bajos recurso s, pero una buena parte de ellos prefirieron no solicitar programas sociales por temor respecto a su situación legal en el país.

Pero no solo en el empleo: el 41.4% dijeron haber sufrido inseguridad alimentaria ; el 26.8% reportaron problemas para pagar facturas sanitarias y el 25.7% no haber podido acceder a la atención médica por su coste.

A pesar de sufrir estas vulnerabilidades, el 27.5% aseguró no haber pedido ayudas sociales por su preocupación respecto a su situación legal en el país. El porcentaje es mayor, 43.9%, entre quienes no tienen residencia permanente o cuyos familiares no la tienen.