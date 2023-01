ICE arrestó a más de 142,000 inmigrantes indocumentados en el año fiscal 2022, casi el doble del lapso previo

Pero la política migratoria del gobierno fue demandada por los estados de Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, quienes alegan que el gobierno violó la Ley de Procedimiento administrativo (APA), no tuvo en cuenta la opinión de los estados y no cumple con lo ordenado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) al no deportar del país a la totalidad de extranjeros con un orden de deportación.