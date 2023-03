Eran hondureños los dos migrantes que murieron asfixiados en un tren en Texas; investigan posible tráfico de personas

University Health en San Antonio tuiteó este sábado que dos de los sobrevivientes masculinos estaban en estado crítico. La portavoz Leigh Strope de Christus Health en San Antonio dijo que un sobreviviente fue hospitalizado allí en condición no revelada. Los funcionarios de otros hospitales en el área no tenían pacientes del tren o no respondieron a los mensajes en busca de comentarios, sostiene la agencia AP.