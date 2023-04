Gobierno extiende moratoria de datos biométricos: te decimos qué inmigrantes se benefician

La suspensión temporal de la toma de datos biométricos establecida en 2021 obedece principalmente a las demoras en los trámites heredados del gobierno anterior y que impactan a la totalidad de los trámites, entre ellos el procesamiento de los formularios I-539 para no inmigrantes H-4 (cónyuges e hijos de no inmigrantes H-1B), no inmigrantes L-2 y ciertos no inmigrantes E.