Ex marine de los Estados Unidos podría ser deportado después de descubrir que no es ciudadano

Durante décadas, Canton, quien nació en Nueva Zelanda, asumió que era ciudadano. "Eso es lo que el oficial de reclutamiento me dijo cuando me alisté. Dijo que era algo que te otogarban de forma automática”, le dijo a Univision en conversación telefónica desde su casa en las afueras de Ocala, una región rural situada en el centro de Florida.

Vino con 17 años

Votó por Trump

Sus problemas comenzaron en el verano de 2019 cuando intentó renovar su licencia de conducir de Florida . Un agente de la oficina de Autopistas y Vehículos Motorizados de Florida le informó que necesitaba presentar prueba de ser ciudadano estadounidense. "Fue entonces cuando me di cuenta de que podría no ser ciudadano estadounidense”, dijo. Llamó a la agencia del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y le dijeron que presentara una solicitud de naturalización.

"No sé por qué sigues aquí"

Fue a una entrevista en agosto en la oficina de Orlando, donde recibió lo que es considera una recepción "condescendiente y grosera". Él alega que le dijeron: " No sé cómo llegaste al país. No sé cómo te metiste en el ejército y no sé por qué sigues aquí".