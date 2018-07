Estadounidenses rechazan política de separación de niños en la frontera, según estudio del Washington Post

La mayoría de los estadounidenses encuestados respondió que rechaza las políticas antimigratorias emprendidas por el gobierno de Donald Trump, según la más reciente medición de The Washington Post y la Escuela Schar que se realizó entre el 27 de junio y el 2 de julio de este año.

Hubo una pregunta específica sobre el apoyo a la decisión del Presidente de revertir esa política de separación de niños inmigrantes de sus padres cuando estos adultos son acusados de cruzar la frontera ilegalmente. 75% dijo estar de acuerdo con revertirla y 22% prefiere que no.

Sin embargo, hay un dato curioso sobre quién tiene la culpa de que ocurra la separación de niños de sus padres en la frontera: 37% responsabiliza a la administración Trump, mientras que 35% dice que son los propios inmigrantes que tratan de entrar de forma ilegal a los EEUU. Otro 25% dice que ambos son culpables mientras que el resto no tiene opinión al respecto.

Otras opiniones sobre la política de Trump

La misma encuesta consultó sobre cómo está haciendo su trabajo el presidente Donald Trump y encontró que 55% lo desaprueba mientras el 43% lo respalda, el resto prefirió no opinar. En cuanto a su desempeño en la economía el asunto está más parejo: lo aprueba 50% y 48% no, mientras que el resto no comentó.