El papa León XIV pide una "profunda reflexión" sobre el trato que reciben los inmigrantes detenidos en EEUU

El papa León XIV pidió que Estados Unido haga una "profunda reflexión" sobre el trato que reciben los inmigrantes indocumentados detenidos, afirmando que "muchas personas que han vivido durante años y años sin causar nunca problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo en este momento".

El papa, nacido en Chicago, respondió el martes a una serie de preguntas geopolíticas formuladas por los periodistas a las afueras de la residencia papal de Castel Gandolfo, entre ellas, qué tipo de derechos espirituales deberían tener los migrantes bajo custodia estadounidense.

León XIV subrayó que las Escrituras hacen hincapié en la pregunta que se planteará al final del mundo: "¿Cómo recibiste al extranjero, lo recibiste y le diste la bienvenida, o no? Creo que hay que reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo".

Justamente en Chicago, un juez ordenó este miércoles que se mejoren las instalaciones de detención del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés), tras recibir denuncias de detenidos que demandaron alegando que estaba siendo retenidos en condiciones "inhumanas".

León recordó que "también deben tenerse en cuenta los derechos espirituales de las personas que han sido detenidas" y pidió a las autoridades que permitan a los trabajadores pastorales acceder a los migrantes detenidos.

"Muchas veces han sido separados de sus familias. Nadie sabe lo que está pasando, pero hay que atender sus propias necesidades espirituales", dijo León.

El mes pasado, el papa instó a los líderes sindicales que visitaban Chicago a defender a los inmigrantes y acoger a las minorías en sus filas.

