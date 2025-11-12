Qué dice el duro mensaje de los obispos católicos de EEUU contra las redadas y políticas antiinmigrantes del gobierno de Trump

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos expresó este miércoles su "inquietud" por el clima de " temor y ansiedad ante las prácticas de perfilamiento y la aplicación de las leyes migratorias" por el gobierno de Donald Trump.

En un "mensaje especial", los prelados católicos enumeraron una serie de situaciones derivadas de la agresiva política migratoria de la administración Trump, en la que resaltaron la discriminación contra los inmigrantes, las condiciones de los centros de detención, las detenciones de padres que llevan a sus hijos a las escuelas y las amenazas contra lugares de culto.

"Nos entristece profundamente el tono que ha adoptado el debate contemporáneo y la creciente denigración de los inmigrantes. Nos preocupan las condiciones en los centros de detención y la falta de acceso a una atención pastoral adecuada. Lamentamos que algunos inmigrantes que viven en los Estados Unidos han perdido su estatus migratorio de manera arbitraria", expone el mensaje.

Los obispos también resaltaron su preocupación por "las amenazas contra la santidad de los lugares de culto, y el carácter especial de los hospitales y las escuelas", y su entristecimiento profundo por "encontramos con padres que temen ser detenidos al llevar a sus hijos a la escuela o cuando intentamos consolar a familiares que ya han sido separados de sus seres queridos".

Los representantes de la Iglesia católica afirmaron que "a pesar de los obstáculos y prejuicios, por generaciones, los inmigrantes han contribuido inmensamente al bienestar de nuestra nación". Y recordaron que por su amor por Estados Unidos se sienten obligados a "elevar nuestras voces en defensa de la dignidad humana otorgada por Dios", en defensa de los inmigrantes.

Hicieron un llamado a "una reforma significativa de las leyes y los procedimientos migratorios de nuestra nación" para que puedan alcanzarse la dignidad humana y la seguridad nacional en armonía.

Y reconocen que "las naciones tienen la responsabilidad de controlar sus fronteras y establecer un sistema de inmigración justo y ordenado por el bien común. Sin dichos procedimientos, los inmigrantes corren el riesgo de caer en la trata de personas y en otras formas de explotación".

Los obispos expresaron que "nos oponemos a las deportaciones masivas e indiscriminadas", y que orarán "por el fin de la retórica inhumana y de la violencia, ya sea dirigida contra inmigrantes o contra los organismos de seguridad".

El "mensaje especial" de los obispos católicos fue aprobado abrumadoramente en la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, con una votación de 216 sufragios a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.

