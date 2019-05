EEUU tiene a cientos de menores retenidos por migración más del tiempo permitido por la ley, reporta 'The Washington Post'

Las leyes establecen que los menores no acompañados que llegan a Estados Unidos deben ser transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) en un máximo de 72 horas (tres días), pero según datos a los que tuvo acceso el diario The Washington Post , en un momento en que las autoridades migratorias están desbordadas por la llegada masiva de familias migrantes, eso está sucediendo en cientos de casos.

Según las fuentes que cita el diario, en los últimos meses, la media de estancia de los menores en los centros de procesamiento es de cuatro días , algo que va contra la ley de Protección de Víctimas de Tráfico Humano aprobada en 2008 que establece que "salvo circunstancias excepcionales" cualquier agencia que tenga en custodia a un menor extranjero no acompañado debe transferirlo al HHS en no más de 72 horas.

La consecuencia es que cientos de niños están en centros de procesamiento no preparados para acoger a menores y mucho menos para retenerlos durante días. Según relatos de los propios migrantes, en esas instalaciones no hay camas sino que tienen que dormir en el suelo cubiertos por las mantas metálicas que les dan para protegerse de las bajas temperaturas.

"No tengo camas porque se supone que somos un centro de procesamiento de corta duración, no que debamos retener", le dijo un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el sector del Valle del Río Grande al periódico. "Tengo bancos pero no camas... Nuestras instalaciones no están para retener a gente por un largo plazo y definitivamente no están para albergar a niños".