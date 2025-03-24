Llegan a Venezuela 199 deportados de EEUU en un vuelo de repatriación vía Honduras

Video Imágenes de la llegada de 199 migrantes venezolanos deportados de EEUU: "Hemos vivido muchos traumas"

Un avión procedente de Honduras con 199 deportados de Estados Unidos arribó la madrugada de este lunes a Venezuela, marcando el anunciado restablecimiento de los vuelos de deportación suspendidos hace un mes en medio de la crisis migratoria desatada por Donald Trump.

Venezuela adelantó el sábado la reanudación de vuelos con deportados desde Estados Unidos, suspendidos hace un mes mientras ambos gobiernos se señalan mutuamente de boicotear un acuerdo de deportaciones alcanzado en enero.

"Hoy estamos recibiendo 199 compatriotas", dijo el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. La aeronave de la aerolínea estatal Conviasa arribó a la 1:01 am, hora local.

Uno de los deportados gritó: "¡Gracias! Dios bendiga Venezuela", mientras bajaba del avión. Horas antes, la televisión estatal había mostrado imágenes dentro del avión en el aeropuerto de Honduras con los migrantes, todos hombres, esposados.

Las pausas en los vuelos de repatriación de venezolanos deportados de EEUU

Cabello recordó que este es el cuarto vuelo con venezolanos deportados desde Estados Unidos. Los dos primeros salieron desde El Paso, Texas, el pasado 10 de febrero, luego le siguió otro con 177 migrantes que habían sido recluidos en la cárcel de Guantánamo, Cuba, y posteriormente fueron repatriados vía Honduras.

"Se reanudan los vuelos", indicó Cabello. "Los viajes han tenido poca regularidad, no por culpa de Venezuela, nosotros estamos listos para recibir a los venezolanos estén donde estén, cuando existan las posibilidades", aseguró.

Con el grupo de este lunes suman unos 1,119 venezolanos repatriados desde febrero, al menos 566 deportados por la administración de Trump y el resto traídos por el gobierno venezolano desde México, donde quedaron varados en su camino a Estados Unidos.

El ritmo de deportaciones, acordadas tras la visita a Caracas el pasado 31 de enero de Richard Grenell, enviado especial de Trump, ha sido cuestionado por el presidente estadounidense. Como represalia, revocó la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela.

Caracas, por su parte, denunció que el Departamento de Estado estadounidense estaba "bloqueando" los vuelos de repatriación.

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer gobierno de Trump, que impuso sanciones al sector petrolero tras considerar fraudulenta la primera reelección de Maduro, en mayo de 2018.

Washington tampoco reconoció la proclamación de Maduro para un tercer mandato tras las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024. La oposición denunció fraude y reivindicó el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, exiliado desde septiembre pasado.

Migrantes venezolanos están siendo trasladados a Guantánamo

y a El Salvador

La llegada de este grupo, que salió de Texas hacia Honduras, ocurre una semana después de la deportación de 238 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, un hecho que el presidente Nicolás Maduro tachó de secuestro.

Estados Unidos señala a los venezolanos llevados a El Salvador el 16 de marzo de pertenecer a la temible pandilla Tren de Aragua, surgida en Venezuela y declarada organización terrorista por Trump. Los defensores de los derechos humanos denuncian una campaña de criminalización contra los migrantes.

Desde 2014 han salido casi ocho millones de venezolanos, asfixiados por la reducción de un 80% de la economía, que comenzó a revertirse en 2021, y una descomunal inflación que el gobierno venezolano atribuye a las sanciones estadounidenses.

Para las deportaciones de migrantes a El Salvador, Washington había invocado una ley de 1798 que permite la expulsión sin juicio de "enemigos extranjeros", que Caracas tilda de "anacrónica".

Trump negó haber firmado dicha proclamación pocas horas después de que el juez James Boasberg, quien suspendió la expulsión de migrantes, calificara como "increíblemente problemáticas" las repercusiones de usar una ley de guerra de 1798.

"Quisiéramos que la próxima llamada (de Estados Unidos) es que van a liberar a los que están secuestrados en El Salvador, esperamos una respuesta del gobierno de El Salvador", dijo Cabello en referencia a las próximas deportaciones.