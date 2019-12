De abogado de ICE a defensor de solicitantes de asilo: "EEUU le está declarando la guerra a la inmigración"

"Fue perturbador. Lo comenté con otros colegas abogados de la zona y a todos nos parecía injusta la separación de familias y uno de ellos me sugirió cambiarme a una organización no gubernamental y ayudar como abogado privado", recuerda. "Así que hablé con mi familia y mis amigos, discutimos la idea de dejar el gobierno e intentarlo por mi propia cuenta y ayudar con ONGs y finalmente decidí hacerlo".

Poco después, en diciembre de 2018, el abogado se convirtió en director de proyectos de Justice for Our Neighbours , una organización sin fines de lucro que brinda apoyo legal a inmigrantes de bajos recursos. Además, desde hace unos meses, se dedica a asistir de manera voluntaria a los migrantes regresados a México bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), un programa que Newman considera incluso "mucho peor" de lo que sucedió con la separación de niños en la frontera.

"Las leyes están hechas a favor del gobierno"

Newman asegura que desde el primer momento se dio cuenta de que el sistema no estaba diseñado a favor de los inmigrantes y que ese derecho era muy diferente al criminal, en el que había trabajado hasta el momento y donde, al contrario que en el migratorio, todo acusado tiene derecho a un abogado.

Sin embargo, cuando él entró en DHS dice que no se sintió mal con lo que hacía porque las cosas eran diferentes. Con Barack Obama como presidente, los abogados de ICE podían usar la discreción procesal y cerrar administrativamente casos de inmigrantes que no consideraban una amenaza y que creían que lo merecían por razones humanitarias.

"Por ejemplo, si tenías un caso contra una madre a la que iban a mandar a México y que era la única cuidadora de un ciudadano estadounidense que no podía valerse por si mismo (...) en esos tiempos decías: 'No quiero ir detrás de esta persona, voy a cerrar el caso'. Y podíamos ponerlo en un estante", explica.

"Supongo que muchos jueces de inmigración y abogados de ICE están haciendo cosas que consideran injustas porque sienten que, si no lo hacen, pueden tener consecuencias negativas. Ahora está la tolerancia cero y tienen que ir detrás de cualquier caso", apunta.

La separación de familias, el punto de inflexión

Trump había hecho campaña con la promesa de construir un muro en la frontera y cargando contra los mexicanos, pero Newman no creyó que las cosas en su departamento fueran a cambiar de forma tan drástica con la llegada del nuevo presidente: "Quizás fui inocente pero nunca pensé que ser estadounidense pudiera implicar ser antiinmigrante. Es decir, mi concepto de estadounidense es inseparable de la inmigración", justifica.

Y aunque dice que su decisión de salir no se debió a una revelación sino a una serie de conversaciones con su familia y amigos, el abogado sí que identifica un momento que le marcó especialmente: la separación de niños de sus familias en la frontera, un hecho que le hizo darse cuenta de la deshumanización que, a su juicio, el gobierno de Trump hace con los migrantes.

“Parecía que no los veíamos como humanos, que los veíamos como otra cosa. Llevábamos décadas encerrando en jaulas a adultos sin cargos criminales, pero el ver que esa práctica se extendía a los niños me impactó" , afirma. "Eso y ver a niños siendo separados de los padres como una política consciente del gobierno".

MPP, un programa "inmoral"

En el ámbito legal, la organización no gubernamental Lawyers for Good Government ha organizado una red de abogados de todo el país que ofrecen sus servicios de manera gratuita y que se contactan con los solicitantes de asilo a través de sus teléfonos tratar de asistirlos de la manera más eficaz posible.

El primer problema que identifica en el programa MPP es que el gobierno no permite hablar a los migrantes que piden protección con un oficial de asilo como sucedía antes. En su lugar, les ponen citas ante jueces de inmigración que verán en carpas en la frontera a través de videoconferencia, mientras son obligados a permanecer en México.

"Es una idea diabólicamente genial evitar que la gente hable con un oficial de asilo y que vayan directamente ante un juez. Y eso meses después de haber sido expulsados de EEUU", opina. "E incluso cuando ven a un juez de inmigración hay muchas probabilidades ahora de que sea uno que no esté entrenado en asilo. Muchos de esos jueces eran fiscales federales sin experiencia en ley de inmigración".

"Yo estoy en la posición de ayudarlos a defenderse por sí mismos, porque sé que durante todo el proceso no van a estar frente a un solo ser humano al que le importen sus vidas" , dice. "No hay nadie que esté tratando de defender a esta gente. Así que cuando alguien tiene una solicitud de asilo viable y algún abogado lo escuchamos nos preocupa que pueda ser enviado de vuelta a su país de origen sin que a nadie le importe".

"Los criminales se benefician más que nadie"

"Pero ahora los agentes especiales pueden ser desviados a aumentar estos operativos en la frontera en los que van tras gente que no son criminales serios", añade. "Parece que EEUU está diciendo: un arresto es un arresto. Así que arrestar a un pobre migrante cruzando el río es lo mismo que arrestar a El Chapo" , lamenta.

Newman dice que podría decir exactamente cuánto ha pagado por su decisión de dejar DHS, una cifra que saldría de la sencilla operación de restar lo que ganaba en la agencia gubernamental a su sueldo actual con la práctica privada y su trabajo en Justice for Our Neighbours, peor remunerado. Pero no duda que el cambio ha merecido la pena.