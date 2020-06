Doble felicidad: cómo dos fallos de la Corte Suprema esta semana terminaron con la pesadilla de un activista

Discriminación por lado y lado

"En este país aún hay mucho odio por las diferencias. Yo he sido víctima de 'bullying' desde que era un niño. Pero no solo las palabras pueden ser ofensivas, en ocasiones son los actos los que te hacen sentir que no perteneces, que no te quieren", dijo, indicando que en muchas ocasiones lo han atendido grotescamente por ser gay.