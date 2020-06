"Terminó esta pesadilla": la voz de una dreamer ante la decisión que le permite permanecer en EEUU

Valentina Rueda llegó a Estados Unidos con tan solo 2 años de edad. A pesar de que su familia ecuatoriana le hablaba en español y cocinaban los fines de semana algunas de sus comidas autóctonas, ella se crió entre programas de televisión en inglés, escuelas donde no hablaban español, amigos estadounidenses y una cultura que pronto asumió como propia, al punto de que el inglés es hoy su idioma principal.

Pero a pesar de que Rueda pensaba que hacía parte de un país donde fue creciendo y donde se consideraba igual a otros, había algo que sin ella saberlo la excluiría de muchas oportunidades de progreso: su estatus migratorio.

Rueda, de 20 años de edad, no ha podido hasta ahora legalizar su situación migratoria en Estados Unidos, algo que le ha afectado al momento de estudiar una carrera profesional. Llegó con sus padres con una visa de turista, pero, como miles de casos, se venció y quedó indocumentada.

"Al no tener un estatus de residencia legal, no puedo obtener ayuda financiera para estudiar. Debido a esto mi educación universitaria se ha retrasado, porque me toca pagar las clases de mi bolsillo", dijo ella, indicando que aunque ya terminó varias de sus clases de comunicación social, aún no ha podido continuar debido a los altos costos.

Para Rueda, la decisión de la Corte Suprema de mantener vigente DACA es un respiro, pero sabe que la batalla legal para obtener un status migratorio que le permita seguir edificando su vida en este país aún no está ganada.

DACA solo la protege de la deportación y le da un permiso de trabajo, por lo que el impacto en su situación futura es muy limitado, ya que se trata de un programa que se va renovando cada dos años y decisiones como la de Trump podrían regresar en el futuro.

"Llevaba muchas noches con pesadillas, con ansiedad profunda. No es fácil saber que de un momento a otro cientos de miles de dreamers tendríamos que abandonar el único país que conocemos, para llegar a sitios a los que no hemos ido en muchos años y en donde no sabemos cómo funcionar", dijo ella.

La joven 'soñadora' argumentó que a través de su trabajo en una organización sin ánimo de lucro, logró preparar algunos programas de ayuda psicológica para otros dreamers como ella, en caso de que la decisión del máximo tribunal de justicia del país hubiese sido desfavorable.

"Yo me considero una estadounidense, aquí es donde he vivido toda mi vida y en donde pago mis impuestos, además es el sitio donde lucho por mi comunidad y por tener una vida mejor. Este proceso ha sido una bofetada en la cara para muchos de nosotros (...) como si fuéramos criminales", señaló.

Sobre lo que ha hecho el presidente Trump con DACA intentó hacer una reflexión. Hizo una pausa y tomó un suspiro, luego indicó:

"Básicamente my vida y mi futuro siempre han estado en las manos del gobierno. Después de trabajar por muchos años sirviendo a la comunidad y haciendo parte íntegra de este país, es triste decir que aún me siento como una extranjera y que no he sido aceptada. No es justo que exista tanta discriminación y que no tengamos derecho quienes hacemos grande a esta nación".