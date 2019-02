¿Cómo es posible si el polémico y millonario presupuesto para esa obra no ha sido aprobado? La respuesta es que en efecto los 5,700 millones de dólares que exige Trump para su muro no están aún ni considerados, pero como no es la primera vez que el mandatario solicita refuerzo para la seguridad fronteriza, en marzo del año pasado el Congreso ya había aprobado al menos $600 millones para levantar 33 millas de barrera en esa zona de la frontera.