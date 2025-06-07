La semana en video: la caótica redada en un restaurante y el hombre que se hizo pasar por un inmigrante para amenazar a Trump
Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.
Las redadas migratorias en distintos puntos de Estados Unidos (y, en ocasiones, la respuesta de los residentes de la zona tratando de evitar los arrestos) han sido algunos de los contenidos de mayor interés para la audiencia.
Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:
1. La caótica redada de ICE en un restaurante en California
Fueron reveladas nuevas imágenes de una caótica redada de ICE en un restaurante italiano en California. Agentes armados y encapuchados detuvieron a varios empleados, desatando la molestia de la comunidad. Manifestantes rodearon los vehículos, golpearon ventanas y bloquearon calles. Los agentes respondieron con granadas aturdidoras para dispersar a la multitud.
2. Tras 27 años en EEUU, la madre de una joven que sirve en el Ejército recibe orden de deportación
Una madre mexicana que lleva 27 años viviendo en EEUU recibió una orden de deportación. Su hija sirve en el Ejército estadounidense, y la notificación le llegó solo días después de que se reencontraran tras años de separación. Esta hispana asegura que lo que más teme es ser separada de sus hijas y de su nieta.
3. Agentes enmascarados detuvieron a un jardinero
Los agentes buscaban a un conductor ebrio, pero detuvieron a un trabajador que no tenía auto y se transportaba en bicicleta.
4. Exoneran al inmigrante acusado de amenazar de muerte a Trump: le suplantaron la identidad
Demetric Scott enfrenta cargos tras ser acusado de robar la identidad de un inmigrante, identificado como Ramón Morales Reyes, para enviar cartas falsas amenazando de muerte al presidente Trump. Según las autoridades, Scott buscaba que Morales fuera deportado antes de que pudiera testificar en su contra en un juicio.
5. Agentes enmascarados hacen operativo en una taquería y algunos residentes los enfrentan
Agentes de ICE, ATF, FBI y la policía de Minneapolis tuvieron altercados con manifestantes que cuestionaban su presencia cuando realizaban un operativo en un restaurante de tacos.
6. La madre que se despidió de su bebé antes de entrar a una corte: temía ser detenida y deportada
Yoani Soler, una inmigrante venezolana que ingresó a Estados Unidos con 'parole' humanitario, se despidió de su bebé antes de acudir a una corte de Inmigración en Florida, por temor a ser detenida y deportada. Esta madre y su esposo narran la angustia que vivieron mientras ella se encontraba dentro del tribunal.