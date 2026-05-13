Tráfico de Personas ‘Ya me subí al tren’: identifican a padre de familia entre las víctimas de la tragedia del tren en Laredo El último mensaje que Carlos Eduardo Reyes Ramírez envió a su esposa fue una breve notificación de esperanza y el inicio de un retorno hacia el lugar que consideró su hogar por casi tres décadas

Video Revelan último mensaje que envió uno de los 7 inmigrantes que murieron dentro de un vagón de tren

"Me acabo de subir al tren rumbo a San Antonio". Esas palabras, enviadas por un mensaje de texto poco antes de que el contacto se perdiera para siempre, marcan ahora el inicio del duelo para una familia de Boerne, un sitio en Texas que hoy intenta procesar una tragedia profundamente dolorosa que ocurrió en un tren al sur.

Reyes Ramírez ha sido identificado formalmente como una de las siete personas que fallecieron la semana pasada a causa de un golpe de calor extremo mientras viajaban ocultas en un vagón de carga de un tren que cubre la ruta de San Antonio; el hallazgo fue en las inmediaciones de Laredo.



La tragedia que vuelve a poner de relieve los peligros mortales de las rutas migratorias ferroviarias en el sur de Texas ha devastado a una comunidad que conocía a Carlos no como una cifra en las estadísticas fronterizas, sino como un vecino y un padre devoto. La comunidad de la Iglesia a la que Carlos y su familia acudían ha iniciado una campaña de recaudación de fondos a través de una plataforma de crowdfunding; en el mensaje describen a Carlos como un hombre que siempre ayudó y apoyó a su comunidad.

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La historia de Carlos Eduardo es el reflejo de la compleja realidad de la deportación y el arraigo. Tras haber vivido 26 años en Texas, donde formó una familia y echó raíces, fue deportado en agosto del año pasado. Su intento de abordar ese tren no era solo un acto de migración, sino un intento desesperado por reintegrarse al núcleo familiar del que fue separado. Sus huellas dactilares, registradas durante años de vida en los Estados Unidos, fueron finalmente las que permitieron a las autoridades confirmar su identidad tras el hallazgo de los cuerpos.

En Boerne, una ciudad al noroeste de San Antonio, su esposa e hijos enfrentan una doble carga: el vacío de su ausencia y la urgencia de recaudar fondos para repatriar sus restos. En declaraciones a N+ Univision, su familia lo describió como un "padre extraordinario y un buen esposo", subrayando que su única motivación para subir a ese vagón era recuperar la vida que el sistema le había arrebatado meses atrás.

Carlos Reyes con sus hijos en San Antonio, Texas.



Las autoridades del sector de Laredo han reiterado la peligrosidad de viajar en trenes de carga durante los meses de calor intenso, donde las temperaturas dentro de los vagones metálicos pueden superar fácilmente los 50 grados Celsius (122 °F), convirtiéndolos en trampas térmicas mortales.

Tragedia en el tren

Carlos Reyes murió al lado de otras cinco personas que han sido identificadas como mexicanos y hondureños, que tenían entre 14 y 56 años; el más joven, Nelson Davian Portillo, era originario del departamento de Atlántida en Honduras y viajaba solo buscando volver de nuevo a Atlanta.

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Otro de los fallecidos es Denis Anariba, un joven de 27 años que había sido deportado y trataba de volver a Houston, junto a su esposa e hija menor.

A la par de estos hechos, se ha abierto una investigación sobre la red de tráfico de personas que pudiera resultar responsable de este hecho. Mientras tanto, el dolor continúa para la familia de Reyes Ramírez, que solo busca una oportunidad para despedirse del hombre que murió intentando, simplemente, volver a casa.