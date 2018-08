Boicotean un restaurante mexicano luego de dar de comer a Jeff Sessions (que acababa de defender el muro)

"El servicio secreto nos contactó e informó que un funcionario del gobierno iba a venir a la cenar a nuestro establecimiento y no supimos su identidad hasta que entró por la puerta", dijo Laurenzo en un post, que ya no puede leerse ya que la cuenta del restaurante en Facebook ha sido cerrada.

La visita de Sessions a este restaurante mexicano no fue la única durante su estancia en Texas. Según publicó el diario Houston Chronicle, el fiscal general no solo comió este tipo de comida después de su discurso, sino también antes, ya que desayunó en La Mexicana. El periódico indicó que, como no sabía qué ordenar, se decantó or unos huevos rancheros a sugerencia de Art Acevedo, jefe de la policía de Houston.