Biden visitará El Paso tras el dramático cambio a la política de asilo en la frontera y antes de reunirse con AMLO

Pero advirtió que la entrada de estos migrantes no se está llevando a cabo dentro de “un proceso seguro y ordenado en la frontera”, debido a la fragmentación de un sistema que “simplemente no funciona como debería”, apuntó. “ No tenemos suficientes oficiales o personal de asilo para determinar si las personas califican para el asilo. Hay un estándar por lo que tienes que cumplir. No tenemos suficientes jueces de inmigración para adjudicar los reclamos de los inmigrantes”, dijo en una aparente justificación.